Los barrios de Granada hablan: Cerrillo de Maracena

Pasando la parada de metro de Villarejo, donde la Avenida Andalucía confluye con la Avenida Francisco Ayala, abre sus puertas Cerrillo de Maracena. Continuando con el serial ‘Los barrios hablan’ de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, Francisco Javier López, presidente de la asociación de vecinos de Cerrillo de Maracena cuenta las problemáticas y reivindicaciones de este barrio.

El aparcamiento se convierte, una vez más y casi como en toda la ciudad, en el gran quebradero de cabeza de los vecinos de esta zona. Una de las principales entradas al barrio y donde más tráfico se concentra es en la zona del Supermercado Ali, concretamente en la Calle Olimpia. Desde la asociación de vecinos aseguran que “a esta zona acude muchísima gente para realizar sus compras y el gran problema surge por la zona verde que tenemos justo al lado. Muchos coches aparcan allí y la Policía Local multa en muchísimas ocasiones, pero el problema persiste”.

Esta zona del barrio colinda con el Monasterio de la Visitación de Santa María y la Avenida de Maracena, espacios donde los vehículos no pueden estacionar. Es por ello que se pide “una solución acorde con la afluencia de tráfico que tenemos en el barrio, obviamente no queremos ocupar espacios públicos ni zonas verdes, pero necesitamos más aparcamientos, ya no solo por los vecinos que vivimos allí sino por la gente que acude al barrio”.

A la falta de aparcamiento se suma la incomunicación con el barrio colindante, el de Albayda. Las vías del tren y un muro de hormigón que, como el propio presidente de la asociación de vecinos denomina, parece el “Muro de Berlín”, separa a Cerrillo de Maracena de Albayda. Para comunicar ambas zonas solo existen dos accesos posibles. Uno de ellos sería la parada del Metro de Granada de Cerrillo de Maracena, habilitado como pasarela, precisamente para poder utilizar el transporte público o el puente de hierro que se encuentra justo al lado de dicha estación.

“Lo único que pedimos es una comunicación más fácil entre ambas zonas, queremos que se haga un boulevard que las conecte y así lo hemos plasmado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, apunta Francisco Javier López.

La tercera reivindicación de estos vecinos pasa por el reacondicionamiento de las pistas que se ubican junto a la Plaza Asociación de la Prensa, en la calle Periodistas Manuel Amaro Pérez. “Tenemos una pista deportiva que está abandonada. Pedimos que la rehabiliten para poder tener una pista de baloncesto en condiciones. Hay que cambiar las vallas que rodean la zona, los aros están casi todos rotos y el asfalto que hace de pista está en unas condiciones pésimas, además de no tener siquiera las líneas pintadas”.

Esta petición de los vecinos de la zona surge a raíz de la necesidad de “poder hacer deporte sin previo pago. El único espacio que podemos utilizar sería el Complejo Deportivo de Cerrillo de Maracena, pero pertenece al Patronato de Deportes. No tenemos ningún espacio al que los vecinos podamos acudir para hacer deporte sin necesidad de pagar”.

A la mejora de las instalaciones deportivas, que también se usaría como “espacio multicultural en el que poder hacer eventos”, los vecinos también solicitan la reforma de la Plaza Asociación de la Prensa para poder darle un mejor uso con la instalación de un parque infantil y una correcta iluminación de la zona.