Los ayuntamientos de la Base Aérea pedirán al Gobierno que desista del proyecto de campamento para inmigrantes

Los ayuntamientos tanto de Alhendín, como de Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias y Ogíjares; en donde se incluye la Base Aérea, presentarán declaraciones institucionales en sus plenos con el fin de pedirle al Gobierno de España que coloque en este espacio el proyecto del campamento para inmigrantes.

En la mañana de este viernes, tantos los alcaldes como las alcaldesas de los municipios afectados se han reunido en un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Alhendín con el objetivo de hablar acerca de la situación generada después de que la empresa Tragsa registrara el pasado martes el inicio de las obras de emergencia para la construcción en suelo de la Base Aérea de este proyecto.

En la reunión institucional han participado los alcaldes de Alhendín, Francis Rodríguez; la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate; el de Churriana de la Vega, Antonio Narváez; la de Las Gabias, Meri Sádaba; y el de Ogíjares, Estéfano Polo; se ha puesto en manifiesto que el emplazamiento no es el idóneo puesto que no cumple con la normativa urbanística al estar en suelo rústico y tampoco reúne los requisitos necesarios, por lo que no ven adecuado que se realice en dicho lugar.

Es por ello por lo que los regidores han llegado al acuerdo de redactar una declaración institucional de los cinco municipios afectados para solicitar al Gobierno de España que desista del espacio situado en la Base Aérea para la instalación de este campamento para inmigrantes.

Además, también pedirán una reunión al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, con la intención de abordar la situación generada.

Este sábado 6 de abril los vecinos de Alhendín han decidido convocar una reunión en la que participarán todos los alcaldes de los municipios afectados.

El alcalde de Alhendín, Francis Rodríguez, ha agradecido a los regidores que hayan participado en el encuentro institucional que ha sido convocado con el fin de abandonar el proyecto y ha subrayado en que "todos" coinciden en que los terrenos "no son los idóneos" ni "reúnen los requisitos que tienen que tener un espacio de este tipo".

El primer edil ha trasladado a sus homólogos de la Base Aérea las distintas acciones acordadas en el pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento, en el que se aprobó suspender cualquier actuación que se desarrolle en estos terrenos.

"Ninguno de los alcaldes estamos en contra de que se le dé cobertura a estas personas, lo que estamos trasladando es que este espacio no es un sitio para albergar a 1.200 personas", ha dicho Rodríguez, quien se ha mostrado confiado en que no se produzca una "imposición a la fuerza" para ubicar este proyecto, anunciando que llegará donde sea necesario para paralizarlo.