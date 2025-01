Aprobada la nueva tasa de basura con la que los granadinos tendrán que pagar 1'6 millones más

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este lunes en Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda con los votos del PP, que gobierna con mayoría absoluta en esta ciudad andaluza, la abstención del PSOE y la negativa de Vox, la nueva tasa de basura que surge de la adaptación a la normativa estatal, la cual va a suponer que el consistorio tenga que pagar 1,6 millones más al año por este servicio municipal desde 2026.

De este modo, y según ha indicado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la reunión, "muchos granadinos tendrán que pagar más por la recogida de residuos como consecuencia de esta obligación estatal". La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado que "a pesar de que hemos pedido una moratoria al Ministerio, no nos han contestado, por lo que tenemos que cumplir con esta Ley Estatal que nos impone el Gobierno de España".

Pallarés ha indicado que "estamos ante una ley que acaba con la autonomía de las entidades locales", toda vez que "nos obliga a cobrar este servicio de recogida de residuos, con el agravante de que tenemos que cobrarlo obligatoriamente al 100%, mientras que antes lo estábamos cobrando solo parcialmente".

Así, según ha continuado la edil de Economía, "debemos repercutir los 31,4 millones de euros íntegros que cuesta este servicio a los granadinos, que tendrán que pagar 1,6 millones de euros más", para lo que "hemos tenido que rehacer una tasa con un nuevo sistema de cálculo, aplicando el principio proporcionalidad". "El que más residuos genere va a pagar más, a lo que nos obliga la ley", ha apostillado. En este sentido, Pallarés ha expuesto que "para calcular el recibo hemos tenido en cuenta tres aspectos, el valor y el uso catastral del inmueble y la cantidad de residuos que genera".

Al hilo ha detallado que "ante la dificultad de calcular cuántos residuos genera cada inmueble, se ha dividido la ciudad en cuadrículas para calcular la cantidad de basura por zonas", así, "si el inmueble está en una zona que genere más basura, pagará más".

También ha aclarado que "no se paga según el barrio, sino conforme a este sistema proporcional de generación de residuos por zonas de la ciudad" y ha recordado que "esta ordenanza tiene que aprobarse antes del 10 de abril, también por imposición del Gobierno de Sánchez, además, con nuevo contrato de limpieza se condiciona esta tasa, la cual habrá que revisar con el nuevo coste del servicio, pero tenemos hasta 1 enero para aplicarla y se ajustará entonces". "No queremos esta tasa a la que nos obliga la ley, creemos que hay que actuar en la emergencia climática y sí creemos en la mejora medioambiental, pero no creemos que sea a través de una tasa", ha concluido la edil.