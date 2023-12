Aparecen los problemas físicos en Covirán: "Hemos entrenado bien, pero no hemos estado todos"

Partido importantísimo para el Covirán Granada el que disputará este fin de semana ante Zunder Palencia. Los rojinegros viven una de esas "finales por la permanencia" ante un conjunto palentino más necesitado que nunca de engancharse a la lucha por la salvación. Pablo Pin ha explicado en rueda de prensa la necesidad de comenzar el encuentro siendo "sólidos en defensa" y de tener claro que "no tenemos que ir ganando de 20 al descanso". Además, el entrenador granadino ha comentado que, aunque ha sido una buena semana de entrenamientos, la carga de minutos está haciendo mella en algunos jugadores como Lluís Costa que continúa con molestias en la cadera. Germán Martínez y Evaldas Kairys también han presentado molestias físicas en estos días.

Valoración de la semana: "Por un lado hemos trabajado con el objetivo de recuperar físicamente a algunos jugadores. Después del partido ante el Barcelona hubo jugadores que acumularon muchos minutos y necesitamos que lleguen lo más frescos posibles. El partido de mañana es un partido importante para nosotros, pero mañana ni se acaba ni empieza la liga".

Jugadas polémicas ante el Barcelona: "Después de cada partido hay comunicación con la ACB para planificar jugadas. Son cosas de la liga normal y corrientes. Es algo que hacen todos los equipos".

Partido trampa: "Lo que depende de mí, se lo comenté a los jugadores, que Palencia lleva una victoria, pero que ha perdido de uno contra el Barsa, de uno contra Manresa, de cuatro otro partido. Lo mismo que nosotros podríamos llevar dos victorias más, ellos también. Su nivel competitivo es mejor de lo que se refleja en la clasificación. Hay que analizar la trayectoria de nuestro rival. Tenemos que tener cuidado porque podría estar como nosotros. Más que de acordarnos de cosas que pasan, se ha hablado de que es una buena oportunidad para sumar una victoria en casa. Nuestros rivales tienen partidos que no son sencillos. No es solo crear distancias si no también acercarnos a otros equipos".

Rousselle: "Hemos trabajado jugadas de defensa, todavía no tiene todas las cosas aprendidas, pero lo básico lo tiene. Tiene experiencia y es más fácil trabajar con un jugador así. Lo he visto muy bien, le gusta nuestra propuesta y nuestro estilo de juego, se va a adaptar bien".

Evaldas Kairys: "Está mejor. Durante la semana se volvió a doblar el tobillo, el mismo demás. Germán no ha entrenado en toda la semana por la espalda y Lluís Costa ha tenido molestias en la cadera. Hemos entrenado bien, pero no hemos estado todos".

Claves del partido: "Tenemos que tener claro que si queremos competir hay que trabajar en defensa. Brown y Van Der Vuurst están generando.y asistiendo, entre los dos generan unos 40 puntos. Sino somos capaces de pararlos van a anotar y van a llevarle bien el balón a jugadores como Benite y a los pívots. A nivel defensivo tenemos que estar bien todos, tenemos que tener un buen nivel defensivo para competir".

Salida del primer cuarto: "Una de las cosas que hablamos mucho en los entrenamientos es empezar los partidos siendo sólidos en defensa. Es una idea que estamos trabajando para todos los partidos. Las victorias han venido de primeros cuartos muy buenos. Palencia va a intentar empezar duro, jugamos en casa y hay que empezar a un buen nivel, sobre todo, para coger confianza".

Partidos Palencia fuera de casa: "Una de las cosas que hemos hablado es que tenemos que ser constantes y aprovechar nuestro momento. El partido hay que ganarlo en el minuto 40. Por fallar dos tiros no se va a acabar el partido, ni tenemos que ir de 20 al descanso. No hay que hacer dramas. Lo normal es que los partidos sean cada vez más igualados y cerrados. No volvernos locos porque en el primer cuarto no vamos diez arriba. Hay que construir la victoria".