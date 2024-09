Almuñécar celebra la prueba de fondo 'Trópico de Europa' el próximo 29 de septiembre

El estadio municipal de deportes Francisco Bonet de Almuñécar acogerá uno de los eventos de atletismo más importante del calendario local el domingo, 29 de septiembre, con la XXXV Prueba de Fondo 'Trópico de Europa', incluida dentro del calendario del XXVII Gran Premio de Fondo 'Universo Lorca' de la Diputación de Granada.

La prueba, con 10 kilómetros de distancia, tendrá su salida y meta en el estadio sexitano y recorrerá, como viene siendo habitual en ediciones anteriores, los caminos de la Vega de Río Verde, bajo la sombra del bosque de los chirimoyos, para posteriormente poner rumbo al trazado urbano y los paseos marítimos de San Cristóbal, La Caletilla, Altillo y bal y Puerta del Mar de Almuñécar.

Las inscripciones para el circuito se realizarán como fecha tope, hasta el miércoles anterior a la celebración de la prueba a las 23:59 horas, a través de la web www.gpfgranada.es. Los atletas locales, que estén empadronados, podrán inscribirse de forma gratuita en la oficina del Área Municipal de Deportes de Almuñécar, situada en el estadio municipal de deportes ‘Francisco Bonet’, ubicado en la calle Puerto de la Cruz de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, teniendo como plazo máximo de inscripción el 26 de septiembre.

Inscripciones fuera de plazo

Los atletas que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar en la prueba, comunicándolo hasta media hora antes de la misma, adquiriendo el dorsal solidario, por el que deberán de abonar la cantidad de 10 euros y en ningún caso se podrá inscribir como atleta local.

El atleta inscrito en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer, no llevará chip, y asumirá el hecho de no optar a ningún premio, ni trofeo, aunque sí tendrá derecho al resto de servicios. Al no ser cronometrado no aparecerá en las clasificaciones de las mismas. Este pago será íntegramente destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.