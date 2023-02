La alimentación y la nutrición, de la mano de Julio Basulto en 'Salud a Todo Twitch'

La alimentación y la nutrición será el eje sobre el que gire este miércoles el programa Salud a Todo Twitch que el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y colaborador de GranadaDigital Joan Carles March presenta cada semana en el canal del diario líder nativo digital en esta red social.

El espacio vuelve a repetir el formato de entrevista que tan buen resultado dio en su última entrega, con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Esta vez el elegido es el prestigioso dietista y nutricionista Julio Basulto, profesor en el Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar de la Universidad de Vic.

Basulto colabora con en Radio Nacional de España y El País y es miembro del Grupo de Nutrición y Alimentación semFYC. Asimismo, es autor de libros como Mamá come sano o Se me hace bola, así como coautor de No más dieta, Secretos de la gente sana; Comer y correr; Más vegetales, menos animales; Dieta y cáncer; Beber sin sed (Guía para elegir bien lo que bebes) y Alimentación vegetariana en la infancia.

Aunque el programa abundará en su último trabajo escrito, del que el propio Joan Carles March asegura que "vamos a hablar mucho". Su título, toda una declaración de intenciones: Come Mierda. No comas mejor, deja de comer peor.

Aunque este divulgador y nutricionista ejercerá como eje conductor del espacio, March contará con otras dos invitadas. Son la médico de familia Violeta Ramírez, con la que hablará sobre cómo mejorar nutrición y alimentación en la atención primaria, o Esther Molina, investigadora del ámbito de investigación y nutrición, farmacéutica, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Otra de las líneas versará en torno a conocer cuáles son las líneas de trabajo actuales en estos campos y sus resultados.