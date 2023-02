Mercedes Moll y el Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, medallas de Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha designado este martes a las personas e instituciones que recibirán las medallas de Andalucía en la ceremonia oficial del Día de Andalucía, que tendrá lugar el próximo martes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Dos de estas preseas lucen para Granada. La Medalla Manuel Clavero Arévalo ha recaído en la empresaria y política Mercedes Moll de Miguel, que ha compartido esta distinción con la directora de cine Pilar Távora. Una de las dos medallas de la categoría 'Investigación, Ciencia y Salud' ha sido para el Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, organismo de la Universidad de Granada.

Mercedes Moll

María Mercedes Moll de Miguel estudió Magisterio diplomándose en Pedagogía Terapéutica y Enfermería en el Hospital Militar de Barcelona. En 1962 se casó con el comandante médico César de Requesens Manterola, con quien tuvo cuatro hijos. En 1967, la familia se traslada a Sevilla donde el padre ocuparía el puesto de cirujano en el Hospital Militar de Sevilla.

Tras el fallecimiento de su marido en 1968, Mercedes se traslada junto a sus hijos a Granada, donde regentó un estanco y una administración de loterías fundando la Asociación de Mujeres Empresarias de Granada. En las primeras elecciones democráticas fue elegida diputada por Granada por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático (UCD) durante la Legislatura Constituyente (1977-1979), siendo una de las 27 mujeres firmantes de la Constitución Española. Además, fue miembro de la Junta Preautonómica de Andalucía en 1977.

Más tarde fue asesora de los ministros de Cultura, Manuel Clavero Arévalo (1979) y de Sanidad, Juan Rovira Tarazona (1980-1981). Además, ha sido la primera mujer en Andalucía que ha ejercido como miembro de pleno en la Cámara de Comercio (1986), presidenta nacional de la Federación de Asociaciones de Loterías (1993-1997) y miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, a propuesta del Parlamento Andaluz, en 2014. En 2004 le fue concedida la Medalla de Plata de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara de Comercio. Cuenta con la Orden del Mérito Constitucional por su labor en la Constitución de 1978.

La empresaria se ha mostrado este martes "muy agradecida" a la Junta de Andalucía por la concesión de la Medalla Manuel Clavero Arévalo, en el marco de los reconocimientos por el 28F, con palabras de "recuerdo y cariño" al que fuera ministro de Cultura, ya fallecido.

La hija adoptiva de Granada se ha expresado en estos términos en unas declaraciones a Europa Press, en que ha recordado también que fue vicepresidenta de Unión de Centro Democrático (UCD) en Andalucía con él como presidente de la extinta coalición en la comunidad autónoma. "Compartimos muchísimos afanes" y "esperanzas de dar lo mejor para Andalucía", que "ha evolucionado en estos años" de forma positiva, ha resumido.

Ha hecho extensivo su agradecimiento por esta Medalla de Andalucía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a todos los andaluces, en especial a los granadinos, a quienes representó en el Grupo Parlamentario de UCD durante la Legislatura Constituyente (1977-1979).

Fue una época "muy difícil pero se consiguió", ha señalado en alusión a los "40 años de estabilidad" y democracia, en los que también ha "cambiado mucho" la situación de la mujer, para lo que ha trabajado activamente desde el asociacionismo en las últimas décadas.

"Hemos intentado ayudar a las mujeres porque estaban en unas circunstancias, sobre todo si se quedaban viudas", en que "no podían trabajar", ha proseguido Moll, que ha contrapuesto aquel modelo con el que actual en que la mujer, "lo que se ponga como objetivo, lo puede conseguir". "Antes no podía tener unos objetivos que no fueran los que estaban considerados a propósito para las mujeres", ha especificado.

Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos

El Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada aglutina grupos de investigación, recursos y medios para avanzar en el conocimiento, el desarrollo y la innovación en los campos de la geofísica, sismología, geofísica aplicada y en la prevención de desastres sísmicos y volcánicos. Ha creado y mantiene la Red Sísmica de Andalucía y proporciona información al Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.

Ubicado en Granada, su germen se encuentra en el Observatorio de Cartuja, inaugurado en junio de 1902. Entre sus cometidos, el Instituto Andaluz de Geofísica se encarga del estudio de la prevención de daños ligados al fenómeno sísmico y volcánico, el mantenimiento de la infraestructura básica de investigación y vigilancia de la red sísmica, la docencia en estudios de posgrado y el asesoramiento en los ámbitos de su especialidad científica. Lleva a cabo, además, proyectos de investigación y desarrolla una intensa labor divulgativa con la puesta a disposición del público de materiales como un catálogo de la actividad sísmica registrada en Andalucía.

La directora del Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Inmaculada Serrano, se ha congratulado de la distinción recibida, incidiendo en la "vocación de servicio" de los científicos, docentes y técnicos que lo componen, que se ha puesto de manifiesto en los terremotos de la serie sísmica de la Vega granadina hace dos años, o la erupción del volcán de La Palma, en islas Canarias.

Serrano se ha hecho eco de la satisfacción de estos científicos, la mayor parte docentes, que componen este Instituto Andaluz Universitario de Geofísica que aglutina grupos de investigación, recursos y medios para "avanzar en el conocimiento, el desarrollo y la innovación" en los campos también de la sismología y "la prevención de desastres sísmicos y volcánicos", según ha informado la Junta en una nota sobre las distinciones por el Día de Andalucía en 2023.

Este "compromiso" con la sociedad, según ha proseguido Serrano, "se refleja claramente" en la red de estaciones desplegada por todo el territorio andaluz, que, ha detallado, eran hasta hace un año y medio 20, número que se ha incrementado en 50 más.

Así las cosas, se puede decir que Andalucía cuenta con la mejor red de vigilancia sísmica de España, y "quizá" de los países de su entorno, ha aseverado la directora del Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, que ha creado y mantiene este instrumento, que abunda también en su objetivo de proporcionar información al Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía.

Además, Serrano ha destacado la vertiente divulgativa del organismo que dirige en momentos como la serie sísmica de la Vega de Granada, realizando estos técnicos, profesores y científicos una "labor encomiable difundiendo todas las medidas de protección y de prevención sísmica entre los pueblos" afectados.

Cuentan además con proyectos de investigación como el desarrollado desde 1994 hasta el año pasado en la Antártida controlando "los niveles de riesgo sismovolcánico", y campañas, también de sismicidad, en puntos como las Islas Canarias o Italia, ha detallado.

Resto de distinciones

El Consejo de Gobierno ha acordado los nombramientos de la artista Lola Flores, a título póstumo, y del cantante David Bisbal como Hijos Predilectos de Andalucía. El resto de las distinciones serán para el periodista José María Segovia (Ciencias Sociales y las Letras), la Universidad Pablo de Olavide (Ciencias Sociales y Letras), el autor de Carnaval Julio Pardo, a título póstumo (Artes), al pintor Juan Valdés (Artes), a la Fundación Unicaja (Deporte), al Real Club Marítimo Mediterráneo de Málaga (Deporte), al CEIP Cándido Nogales de Jaén (Solidaridad y Concordia), al Grupo Mas (Economía y Empresa), a la empresaria Silvia Peláez (Economía y Empresa), al cirujano Ramiro Rivera López (Investigación, Ciencia y Salud), al empresario Manuel Contreras Ramos (Proyección de Andalucía), al grupo Siempre Así (Proyección de Andalucía), al torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’ (Proyección de Andalucía), a María Ángeles Cayuela (Mérito Medioambiental), a la veterinaria María Sánchez Rodríguez (Mérito Medioambiental) y a la Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Valores Humanos).