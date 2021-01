El Ayuntamiento de Alhendín ha pedido a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera la cruz que el pasado martes se retiró de la puerta del Convento de las Carmelitas Descalzas del municipio cordobés. El objetivo del Consistorio granadino es incorporarla a su Vía Crucis.

Según ha explicado el regidor alhendinense, Francisco Rodríguez, “nos parece lamentable la imagen que esta semana hemos visto a través de redes sociales y medios de comunicación de un símbolo tan destacado de nuestra cultura y tan importante para millones de cristianos tirado en un vertedero, y lo consideramos una falta de empatía y respeto hacia quienes comulgan con la principal creencia religiosa de nuestro país”.

En este sentido, el primer edil ha remarcado que “hemos efectuado la solicitud de la cruz de manera formal, garantizando hacernos cargo de todos los gastos del traslado para incorporarla a la ornamentación paisajística de nuestro pueblo y poder ofrecer a los vecinos un nuevo espacio de culto, paz y sosiego”.

El municipio alhendinense cuenta con un Vía Crucis del que forman parte diferentes cruces de piedra con años de antigüedad y que “más allá de su valor cultural y patrimonial, poseen un alto valor sentimental para muchas personas”, ha enfatizado el alcalde.

Rodríguez, quien ha subrayado que “entendamos o no la decisión del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, lo que está claro es que el elemento retirado merece otro destino muy diferente al que se le ha dado”, ha asegurado que “ayer envié una carta a la alcaldesa del municipio cordobés solicitando la cesión y todavía no he recibido respuesta”.