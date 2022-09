Aitor Karanka: "La lesión de André Ferreira es importante"

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha confirmado en la rueda de prensa previa al encuentro ante la SD Huesca que André Ferreira será baja segura, y por un tiempo, con el equipo. "Es importante la lesión. El cuerpo médico está intentando hacer el mayor número de pruebas para tener un diagnóstico seguro. No se sabe el tiempo. Para el domingo no está".

La lesión del luso ha trastocado por completo los planes del míster nazarí, que ha preferido no dar un plazo "hasta que no tenga todas las pruebas". No obstante, no ha descartado que tengan que ir al mercado, aunque "todavía no hemos hablado sobre ello". "Estamos preparados para todo. Cuando fichamos a Raúl sabíamos lo que hacíamos. Lo conozco y está preparado, pero no solo desde ahora. Es de esos porteros que, entendiendo que no es titular, está listo para hacerlo cualquier día. Lo ha hecho por la lesión un compañero", ha comentado sobre su sustituto, Raúl Fernández.

El bilbaíno ha continuado diciendo cómo se encuentran los demás figurantes en el parte médico: "Melendo empezó la semana pasada con el grupo y esta semana ha estado casi entera. Jonathan Silva está aparte, Soro igual, Perea e Ignasi Miquel, también. Cabaco no pudo entrenar ayer pero solo porque tuvo un problema de estómago, por lo que sí podrá estar el domingo".

"Se empezó a trabajar, y se continúa trabajando en una intensidad como la del partido contra el Athletic. Qué casualidad que cuando el equipo empieza a estar junto, en el partido ante el Villarreal B se ve lo que nosotros queríamos encontrar. A partir de ahí empiezan a caer lesionados, hay molestias... Estamos dando cuenta que, para jugar así, hay que entrenar con otra intensidad. La mayoría, casi el 95% de los que han caído, no empezaron la pretemporada con nosotros. Estar en septiembre y ver que todos van a tener su oportunidad es algo bueno. Cuando el jugador esté mejor físicamente, con balón y a balón parado, estaremos mejor", ha manifestado sobre el motivo de tantas lesiones.

El problema de las lesiones ha mermado el devenir del planning durante los entrenamientos. "No estamos entrenando lo que nos gustaría. Si ves las lesiones, cada vez tengo que cambiar de jugadores y sistema. Es normal que cueste tanto. Son una serie de hechos que hacen que, por eso, esté tranquilo. Si veo que el equipo no da más y veo cómo jugamos con todos sanos, estaría preocupado. Cuando se vayan recuperando esos jugadores, tocará hacer presiones altas, darle más intensidad...", ha aseverado.

Sobre el rival del Granada CF, la SD Huesca, Karanka ha expresado que "es un equipo bien armado, que sabe lo que hace, que defiende junto, que cuando tiene el balón juega y si no puede, tiene gente rápida que llega bien". "Cuando lo ves parece que no diga mucho, pero cuando lo analizas, está ahí, en proceso de formación y construcción. Es un rival que va a crear problemas seguros", ha continuado.

Cuestionado sobre la creación de un once tipo, el técnico ha sido tajante: "Tengo una plantilla con mucha calidad. Juegue quien juegue lo hará porque creo que es el mejor para ese partido. Tener una plantilla como la que tenemos, y tenerlos a todos comprometidos, es algo extraordinario. Lo importante es tener un sistema y un estilo claro".