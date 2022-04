Dvicio encabeza los conciertos de este mes en Granada 10

Empieza fuerte la agenda cultural y musical del mes de mayo en Granada 10 Teatro Musical, dando la bienvenida este domingo a la festividad de las cruces con un riguroso directo por parte de varios artistas.

Por lo tanto, este domingo se podrá disfrutar con el artista sevillano Nolasco en concierto, junto al grupo granadino Los Tocayos, con un espectáculo desde las 19:00 horas. Y a partir de las 00:00 h. contarán con DJ Ballesteros.

El sevillano Nolasco es un músico reconocido con canciones como 'Las cosas pequeñitas' o 'Me he enamorado', una colaboración con Andy & Lucas y Maki. Además, ha presentado su nuevo tema 'Corazón verdiblanco' en el que alaba al Real Betis Balompié Club de Fútbol. Acompañará al artista la banda granadina constituida por Alex Ruiz, Alex Ortega y Rubén Buges. Por su parte, DJ Ballesteros es un artista de música urbana que cuenta con canciones como 'Alta Sata'- su canción más reciente- 'No Te Kite' y 'Fuego'.

El jueves 5 de mayo llegará el grupo de rock Despistaos. La entrada solo está disponible por invitación y se podrá disfrutar de su showcase a partir de las 22:30 h. Despistaos es un grupo español del 2000 que lleva deleitando al público con sus canciones más famosas como 'Física o Química', 'Cada Dos Minutos' o la adaptación de 'Resistiré', publicada durante el confinamiento, además de su álbum 'Ilusionismo', lanzado este año con once nuevas canciones.

El sábado 7 de mayo Granada 10 contará con Yerai Blanco, de Los Rebujitos. La apertura de puertas será a las 21:00 h. Las entradas anticipadas cuestan 16 euros, mientras que en taquilla costarán 25. Por otro lado, las entradas VIP y Meet&Greet valen 32 euros. Tienes toda la información de la actuación en este enlace.

El martes 10 de mayo vendrá el grupo Dvicio realizando un showcase, cuya apertura de puertas será a las 21:30 h. y la entrada será con invitación. Dvicio es un conjunto de músicos de pop juvenil español formado en 2009 en Madrid. Integrado por Andrés y Martín Ceballos, Alberto González, Luis Gonzalvo y Nacho Gotor y conocidos por temas como '5 sentidos', 'Qué tienes tú' o 'Dosis', el grupo presentará su nuevo álbum 'El laberinto', publicado este mismo viernes.

Por último, el sábado 21 de mayo se podrá disfrutar del grupo Dlocos (Tributo a El canto del loco). A las 16:30 h. será la apertura de puertas y el show empezará a las 18:00 h. La entrada es libre con invitación.

Más información y reservas de todas las actuaciones de este mes de mayo en Granada 10 Teatro Musical a través del teléfono 621 291 423.