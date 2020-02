Adelante Andalucía pide explicaciones por los cortes de luz en la zona Norte

“Imagino que a usted Señor consejero, alguna vez se le habrá ido la luz en su casa, por una subida de tensión, una tormenta, etc. Genera cierta inquietud, ¿verdad? ¿Se imagina lo que es soportar cortes de hasta 10 horas seguidas, un día tras otro y un año tras otro durante más de cinco años? ” Con estas palabras comenzaba Ana Villaverde la parlamentaria Andaluza por Granada de Adelante Andalucía su intervención está mañana en la sesión de control al gobierno de la Junta en el Parlamento Andaluz.

La parlamentaria ha recordado que esto es lo que vienen soportando los vecinos de la Zona Norte en la ciudad de Granada, en la última ola de frío se alcanzaron temperaturas bajo cero y no podían calentar sus hogares o ducharse con agua caliente; los colegios o el centro de salud o de servicios sociales no pueden funcionar en condiciones; hay personas mayores o con discapacidad encerradas y aisladas porque si salen a la calle temen no poder volver a entrar en sus propias casas porque sin luz, el ascensor no funcione, ha recordado también que en el Centro de Salud Cartuja ya hablan de alerta sanitaria, hay un problema de salud pública, los cortes de luz ponen en riesgo a vecinos con enfermedades crónicas que necesitan máquinas de oxígeno para respirar. Todo esto tiene un impacto terrible sobre la salud física y psicológica de los vecinos afectados, con cuadros frecuentes de ansiedad y depresión.

Para Adelante es inexplicable que esto se haya alargado durante los cinco años llevan en esta situación los vecinos de Norte en Granada observando como se crean comisiones para resolver el problema al que dan vueltas mientras ellos soportan cortes de luz continuos.

Villaverde califica situación de “emergencia social” y como tal pide que se apliquen soluciones urgentes

La mención a la auditoría que se ha encargado a Endesa, también ha generado desconfianza por parte de Adelante que dudan de la imparcialidad de una auditoría que está desarrollando una empresa que evidentemente es parte interesada así como también han puesto en duda el compromiso de Endesa para instalar tres transformadores en el Distrito Norte como solución transitoria recordando que a día de hoy sólo ha instalado uno de ello y que sobre el resto ya se han empezado a lanzar excusas sobre permisos y tramites.

La parlamentaria granadina también ha recordado que Endesa ha contribuido a estigmatizar al barrio, achacando el problema al cultivo de marihuana cuando son dos problemas totalmente distintos. Solo el 6% de los enganches ilegales se pueden relacionar con el cultivo de marihuana cómo queda patente en los datos hechos públicos por la subdelegación de gobierno en Granada, “¿Se imagina que su vecino de abajo no abonase sus facturas y a usted y a todos los bloques de su barrio les cortasen la luz? Estamos hablando de un distrito entero, donde viven más de 20.000 personas el 68% de los vecinos y vecinas que sufren los cortes tienen contratos en regla y pagan la luz religiosamente.”

El problema, señala Villaverde, “no es la marihuana ni los enganches ilegales, sino la negligencia de una empresa que por un lado se beneficia de la subida de la factura de la luz, pero que por otro lado no cumple, no renueva las instalaciones y es responsable, como lo son todas las administraciones implicadas, de la vulneración del derecho fundamental de acceso a los suministros básicos de miles de personas, no solo en la zona norte de Granada, sino también en multitud de municipios por toda Andalucía. ¿Cómo van a hacer que cumpla? ¿No piensan imponer sanciones a Endesa como es su obligacion?”

Desde el Gobierno de la Junta han respondido a las preguntas de la parlamentaria señalando que están a la espera de los resultados de la auditoría que finalizará previsiblemente a finales de febrero y que existe una mesa de coordinación con las distintas administraciones en la que se estudiará este informe.

Adelante ha pedido el fin de los cortes indiscriminados y para aquellos domicilios donde viven personas electrodependientes solicitan la instalación urgente de Sistemas de Alimentación Ininterumpida (SAI).