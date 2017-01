“Veganos: Ejercito del odio”

Me llamo Omar Jerez, y junto a mi pareja Julia Martínez paseamos todos los días a una loba, ya sabes, unos tienen como amigo a un perro, otros un gato y nosotros una loba cariñosa y llena de amor.

La cuestión que mientras paseábamos con nuestra amiga la loba hubo un momento en el que ella sacó su instinto y se comió un pájaro sin poder evitarlo.

Miré a Julia y entendimos que no podíamos regañarla o humanizarla por ese acto, ya que eso, sería ir en contra de su naturaleza, sometiéndola a un estado de desnaturalización rompiendo así el ciclo de lo que ella representa como lobo.

Los veganos, nos abstenemos de comer alimentos de origen animal, pero no por ello dejamos de generar como especie humana desastres que dañan al ecosistema.

El simple hecho de coger un rollo de papel ha requerido eliminar la corteza y triturar la madera de miles de árboles, arrasando hectáreas de selvas en Indonesia, más grandes que el estado de Israel, acompañado todo ello con la desaparición de miles de especies; otros me podrían decir que no escriba mis cartas en papel que lo sustituya por un ordenador, pero si analizamos todos los componentes que tiene mi disco duro el cual supera la escalofriante cifra de 500 productos químicos como pueden ser la clorina, metoxietano, etileno y benzol hasta llegar a mi cuarto, he dejado atrás en la cuneta a miles de trabajadores en Tailandia que padecen cáncer o han fallecido a consecuencia de ello.

Cuando pongo una lavadora, friego los platos o me ducho utilizo agentes tóxicos que van a parar a una depuradora que previamente ha tenido que destruir fauna y flora para su construcción.

Todos los veganos del mundo, absolutamente todos, hemos comido pollo, cordero, pescado, huevos leche, ternera y miel.

Cuando nosotros ingeríamos alimentos de origen animal jamás nadie nos llamó asesinos, nos insultó o tuvimos un incidente, el proceso hasta llegar a esta filosofía o actitud de vida se hizo de forma natural y sin interferencias.

Con esto quiero decir que hagamos un ejercicio de humildad, que no juguemos a ser Dios, que no estamos en posesión de la verdad, que cuando nos alimentamos de soja que es parte fundamental de nuestra dieta, los cultivos de este alimento han creado un impacto medioambiental sin precedentes en la historia.

Pero los nuevos veganos han tomado una decisión, han convertido la defensa de los animales en guerracivilismo , en una ideología, en el terreno de la confrontación, del conflicto, del insulto y el radicalismo más extremo que está alejado de lo que debería ser la defensa y dignidad de nuestros hermanos los animales.

Un vegano no puede permitirse la licencia de ser violento, es incoherente, antinatural y con tintes de organización criminal.

Son tan necios la gran mayoría que no saben que la primera ley en defensa y protección de los animales lo aplicó el genocida Adolf Hitler.

Los nuevos veganos han heredado de Adolf Hitler y el nacionalsocialismo dos conceptos: el respeto por los animales y el odio por los seres humanos.

¿Has pensado lo que yo?, Aman y odian a partes iguales, la neurociencia nos explica que este sentimiento está localizado en la misma región del cerebro. Pero ¿No será mejor no focalizar odio con nuestra especie que es la misma que la vuestra y que juntos podamos mejorar la calidad de vida de los animales mediante el razonamiento con ellos?

¿Es lógico derramar pintura plástica sobre una estatua del Yiyo como recientemente ha ocurrido en Madrid? Esa pintura es contaminante para el medio ambiente y limpiarla necesita de otros productos químicos que genera si cabe aún más destrucción a nuestro maltrecho planeta

No nos identificamos un pequeño sector de veganos en esta vertiente que destroza y fulmina lo que otros hacen desde el dialogo pedagógico, como única bandera y estandarte el pacifismo, sin un ápice de violencia.

Si alguna vez decides no comer alimentos de origen animal, no vayas jamás a reuniones de veganos, solo hallaras rencor, venganza y personas que son carne de psiquiátrico.

Tu comes carne, nosotros no, pero tú y nosotros podremos sentarnos en una mesa para hablar, debatir y habrá más posibilidades de que encuentres en el veganismo respuestas aclaratorias por parte de nosotros, que de esta oleada de idiotas que apagan sus frustraciones para insultarte.

Todo lo que tocamos los europeos lo trasladamos en una batalla personal, podríamos mimetizarnos en algunos aspectos de lo que nos hemos apropiado de oriente pero tenemos la tendencia de adulterar el mensaje, con un final erróneo que no soluciona nada, al contrario, a veces los agrava. Observemos en el Dalai Lama sus pautas de comportamiento, y que por medio de la meditación y la no violencia ha conseguido de manera unánime que el mundo entero sea participe de su causa por la lucha e independencia del Tíbet, sin derramar una gota de sangre, o los Jainistas que son los precursores del veganismo moderno llegando a utilizar su pensamiento como desapego de lo material.

Por un momento he sido iluso, creyendo que el amor incondicional y la ecuanimidad de no interpretar hubieran sido posibles.

Afirmo sin ningún género de dudas que si seguís odiando lo que conseguís es acelerar que los bárbaros que maltraten a los animales se reafirmen en sus creencias, no humilléis a las personas, si no queréis más maltrato animal.

Y no olvides estimado vegano, cada vez que llamas a alguien asesino te lo estas llamando a ti mismo por las miles de veces que has engullido carne, huevo, pescado, leche y miel.

Nadie nace vegano de nacimiento, se hace por una decisión personal y de consciencia, y no obligas por imposición al resto ejerciendo proselitismo.

Los nuevos veganos en definitiva son un ejército de odio.

Nos despedimos atentamente y con una lucha aparte, sin violencia.



Omar Jerez & Julia Martínez