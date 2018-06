Reconocimiento de imágenes, la gran novedad de la app de Kinépolis | Vídeo

Kinépolis actualiza su app oficial para iOS y Android con la incorporación de una nueva función, el reconocimiento de imágenes.

Tamara Bonilla, directora de operaciones de Kinépolis explica cómo es el procedimiento para obtener toda la información sobre una película: “Desde la zona de capturas, escanear un póster y te va a llevar a la información de esa película en concreto, puedes ver un tráiler, la sinopsis y también te permite ver los horarios disponibles para ese día”

Desde la cámara de tu teléfono móvil podrás consultar todo tipo de información sobre una película, ver el tráiler, horarios y salas en las que se emite en tu Kinépolis más cercano.

En una base de datos, Kinépolis va incorporando todas las películas de su cartelera, de forma que al escanear la imagen la app identifica automáticamente la película y te muestra si está disponible o se estrenará próximamente.

De esta forma Kinépolis sigue con su cometido de mejorar la experiencia del usuario en sus cines, facilitando el acceso a todo tipo de información y simplificando el proceso de compra de entradas, que ahora se podrá hacer directamente desde la aplicación.

¿CÓMO SE USA?

“Es muy sencillo, simplemente pulsas en escanear, pasas la imagen por la aplicación y te deriva a toda la información de esa película”. El póster de los filmes los puedes encontrar en una marquesina de autobús, una revista, una web o directamente en el cine.

Automáticamente la app muestra los horarios en los que se emite cada día, así como la puntuación que le dan los usuarios, duración, fecha de estreno, sinopsis o el tráiler.

También ofrece todo tipo de información sobre directores y actores que participan en ella, de forma que puedas seleccionar los que más te gusten y consultar las películas en las que salen para no perderte ninguna.

LA APLICACIÓN

En la app oficial de Kinépolis encontrarás todo lo que necesitas para que no se te escape ningún detalle de una película. Además de consultar las películas disponibles en la cartelera de tu cine más cercano, cuenta con la opción “Mi Kinépolis”.

A través del menú de “Mi Kinépolis” podrás ver las cinco películas más vistas en tu cine, las que has seleccionado para verlas en un futuro, las películas que has visto y administrar las tarjetas de pago y las entradas que has adquirido.

Con esta aplicación Kinépolis pretende ofrecer una experiencia única desde tu teléfono móvil, simplificando la compra de entradas y el acceso a la información de sus clientes.

