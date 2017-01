¿Qué opinan los granadinos sobre la celebración del ‘Día de la Toma’ | Vídeo

Ayer se celebró otro año más el Día de la Toma en Granada. El 2 de enero recoge la festividad de la expulsión definitiva de los musulmanes de la ciudad nazarí y la entrega de las llaves de la urbe a los Reyes Católicos.

Con el típico acto de tremolar del Pendón Municipal en el balcón del ayuntamiento, se congregan en la Plaza del Carmen centenares de personas, aunque no todas están a favor de la conmemoración de este día.

Ultra derechistas comparten espacio con liberales, que quieren suprimir este acto por racista, e incluso con regionalistas, quienes gritan que Granada es una región independiente. Entre esa disparidad de ideologías se encuentra el granadino de a pie, el que ha nacido viendo esta tradición centenaria con un prisma que no alcanza a calar en esos ideales políticos y que simplemente contempla esta festividad como algo natural y propio de Granada. Sea cual sea el caso, el acto se llevó a cabo con protestas, pero sin incidentes reseñables.

Uno de los políticos de la ciudad, el portavoz del grupo municipal de IU, Paco Puentedura, se ha pronunciado al respecto de la celebración de este día y ha arremetido contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada y contra el nuevo subdelegado del Gobierno Central.

PACO PUENTEDURA

El edil de izquierdas expresó su parecer sobre este día y el papel del actual equipo de gobierno: “Es lamentable que un equipo de gobierno municipal del PSOE, que hace dos años votó en contra de la Toma y que desde hace tres años no participaba en esta celebración porque decía que no era una fiesta democrática, actúe de la misma manera que un alcalde del PP y no hayan planteado un modelo de celebración que implique más convivencia y hagan una fiesta que se base en valores no democráticos y que supone la iniciación del calendario fascista de ese País”.

Por ello, dio una alternativa para esta celebración: “Exigimos que la fiesta local se traslade al 26 de mayo, día de Mariana Pineda y se rinda homenaje a esta heroína que representa valores de democracia y libertad, que son los que nos unen a todos lo granadinos, independientemente de sus creencias religiosas y políticas”.

Puentedura también dedicó unas palabras el nuevo subdelegado del Gobierno Central en Granada, Francisco Fuentes Jódar: “Es muy lamentable que el estreno del nuevo subdelegado del Gobierno haya sido permitiendo una manifestación fascista en la Plaza de Isabel la Católica. Esto no corresponde a valores democráticos, sino que es apología de una política genocida. El máximo responsable de la autoridad policial debía haber retirado toda la sinología fascista que había, porque es ilegal. Esta concentración es una provocación y una barbaridad”.

GRANADA DIGITAL PREGUNTA AL CIUDADANO

Es por todo lo anteriormente citado que este periódico ha querido salir a la calle para expresar la opinión de los ciudadanos de Granada.

Este vídeo recoge la opinión de algunos viandantes. Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí