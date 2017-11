PSOE acusa a Vamos Granada de intentar “instrumentalizar” el Ayuntamiento en un “problema interno”

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Baldomero Oliver (PSOE), ha criticado este viernes la “tendencia a instrumentalizar” las instituciones, en concreto el Ayuntamiento, por parte de ‘Vamos Granada’ para sus “intereses” en un “problema interno” de partido.

En declaraciones a los periodistas, Baldomero Oliver ha señalado que la formación ha de presentar el documento que justifique el órgano competente que dentro de su partido “ha tomado la decisión” de expulsar a dos de los concejales del grupo municipal, para que puedan pasar al grupo de no adscritos.

Entonces, el Ayuntamiento tomará “nota” y el pleno tomará “conocimiento”, si bien eso “no resuelve el problema interno del grupo municipal”, según ha indicado Oliver, que ha señalado que no puede entrar en “la crisis” de ‘Vamos Granada’ que, a su parecer, hace “un flaco favor al Ayuntamiento y a la ciudad” si intenta “utilizar las instituciones públicas para tratar de resolver un problema de índole interno de un partido”.

La Comisión de Respeto y Transparencia de ‘Vamos Granada’ expulsó hace unos días a la edil Pilar Rivas, pidiendo que pase a ser concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Granada, después de que decidiera asumir la portavocía del grupo municipal sin el consentimiento del partido y por “desoír” sus directrices e “incumplir el código ético”.

Fuentes de la formación señalaron a Europa Press que tanto ella como el concejal Luis de Haro -que no es afiliado y con el que el partido también ha roto relaciones- son considerados “tránsfugas”. En caso de que pasen a ser concejales no adscritos, el grupo de ‘Vamos Granada’ quedará compuesto únicamente por Marta Gutiérrez, ya que al no estar previsto ninguno de los dos entregue su acta no puede correr la lista con la que este partido se presentó a las pasadas elecciones municipales.