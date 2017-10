Oltra: “Hemos hecho el gol antes que los méritos”

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, hizo balance del partido jugado por su equipo, al que no vio bien en la primera parte. “En todo caso la segunda parte. La primera parte no me ha gustado. Hemos hecho el gol antes que los méritos. Y ha sido con una jugada ensayada. No hemos juntado pases. No hemos pasado apuros, hemos estado juntos, pero con el balón era regalarla una y otra vez. En cambio, en la segunda parte el equipo sí ha dado un paso adelante”.

En casa el equipo sabe sufrir mejor

“Para ganar los partidos en esta categoría hay que estar preparados. Es verdad que en casa los partidos han caído de nuestro lado, pero lo busca el equipo. Hay que buscarlo e intentarlo. El segundo gol es muy bueno. Tenemos que crecer con balón, pero con resultados es más fácil corregir. De todos modos, el equipo puede más”.

Estreno de Chico Flores

Oltra analizó el estreno del defensa central del Granada, Chico Flores. “Creo que el trabajo colectivo viene de varios partidos. El equipo está mejor en defensa. Igual que la entrada de Saunier aporta, Chico hoy ha tenido algún error que nos puede penalizar en la salida del balón”.

A destacar del Granada

No todo fue un análisis negativo, Oltra también resaltó aspectos positivos de sus pupilos. “La diferencia con otras victorias es que no hemos dado un paso atrás tan exagerado. La gente no se ha percatado del cambio de sistema. La gente de medio campo estaba bien y eso nos ha permitido seguir organizados y compactos. También, hemos tenido más el balón, como en la segunda parte”.