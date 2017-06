Melesio Peña: “El Premio Nacional Joven Empresario ayudará a mostrar la calidad de los proyectos empresariales de Granada”

Granada se vestirá de largo el jueves 22 de junio para acoger al que ha sido considerado como el mejor evento de jóvenes empresarios que existe en España: el XV Premio Nacional Joven Empresario, una iniciativa impulsada por la Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) que celebrará su próxima edición en Granada.

Tal y como muestra a Granada Digital Melesio Peña, presidente de AJE Granada, institución encargada de organizar el evento en coordinación con CEAJE, este tipo de iniciativas consiguen poner en valor en el panorama nacional la importancia de que los jóvenes decidan montar su propio negocio y, así, generar riqueza, innovación y puestos de trabajo. Por ese motivo, con este Premio Nacional Joven Empresario la organización granadina se ha propuesto “poner a Granada como una provincia amable y amiga de los jóvenes empresarios”.

Así, esta gala que espera atraer a unas 200 instituciones y 700 empresarios de toda España ayuda a que “el resto del territorio nacional entienda mejor la calidad de los proyectos empresariales de Granada y nuestro modelo de ciudad y de avance empresarial que tenemos”, según las palabras de Peña.

Entre las invitaciones que se enviaron este viernes para acudir a la entrega del premio que nació en 1989 de mano de CEAJE se encuentra la de la Casa Real y el Gobierno de España, sobre lo que Melesio Peña asegura que “durante las 14 ediciones anteriores ha asistido el que ahora es el Rey de España, además del presidente del Gobierno y diversos ministros, por lo que esperamos que también acudan este año”.

“Tenemos la suerte de que este Premio Nacional Joven empresario, que está dirigido a emprendedores y empresarios menores de 41 años, se celebre este año por primera vez en Granada. Uno de los motivos de que se haya elegido la provincia es que AJE Granada se ha convertido en una de las asociaciones con mayor número de socios auditados”, señala el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada.

Tal y como comenta Melesio Peña, los galardones ponen en valor a los jóvenes españoles que hayan logrado crear una empresa fuerte y competitiva, capaz de generar empleo y contribuir a la riqueza del país, actitudes que se premiarán en uno de los nominados con el Premio Nacional Joven Empresario.

Pero, además, la organización también quiere incidir en la necesidad de transmitir la importancia de que la empresa no solo sea un vehículo económico, sino que ayude a “transformar la sociedad”. Por ello, también se entregarán durante la gala del 22 de junio los Accésit a la Innovación, a la Internacionalización, al Compromiso Social, al Relevo Generacional y al Empresario con Discapacidad.

“Nosotros aparte de celebrar la gala de los jóvenes empresarios, hemos querido vestir la ciudad de lo que son los jóvenes, por lo que durante todo el día habrá distintos eventos en Granada”, señala Melesio Peña. De ese modo, la jornada comenzará con la presentación de los actos en el Parque de las Ciencias, a la que seguirá una visita al Parque Tecnológico de la Salud, donde se inaugurará “el primer espacio público que existe en España en honor a los jóvenes empresarios. Según relata el presidente de AJE Granada, también se realizará una visita al Biodomo del Parque de las Ciencias y, posteriormente, un encuentro de empresarios y una comida institucional.

Por su parte, la gala contará con un tinte especialmente granadino que se plasma en la elección del presentador del evento, pues correrá a cargo de Fernando Díaz de la Guardia, nacido en la provincia. “Hemos intentado que se note Granada en todo el evento”, señala Melesio.

“Este año la temática va a ser ‘La generación del 17’, una generación que vive a día de hoy y que son jóvenes empresarios que están llamados a transformar este modelo de país y a hacerlo más emprendedor y más empresario y, de alguna manera, a conseguir que las empresas sean vehículos que transformen nuestra sociedad a mejor”, recalca el presidente de AJE Granada.

Para Melesio Peña, estos galardones que atraerán a centenares de empresarios e instituciones de toda España no solo sirve para mostrar los beneficios que tiene la provincia nazarí para los jóvenes empresarios, sino para las mostrar los frenos que se encuentran en el territorio para expandir y arraigar empresas. “A Granada lo primero que le falta es poder competir al mismo nivel que otros empresarios de otras provincias. Me refiero a cosas como el AVE, ya que si me quiero reunir en Madrid a las 10 de la mañana, un granadino se tiene que levantar a las 5 y otro de otra ciudad a las 8, entonces no es lo mismo porque ni los ánimos y ni las energías son las mismas”.

Asimismo, indica: “No tenemos tanto un problema de creación de empresas que de consolidación y tamaño. Tenemos empresas, pero no son suficientemente grandes o no terminan de consolidarse, no llegando ni al quinto año de supervivencia. Tenemos que trabajar en poder definir un ecosistema que junto con administraciones y organización empresariales cualquier oportunidad se convierta en creación de empresas o en consolidación de las ya creadas”.