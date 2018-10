Javi Ruiz: “Podemos llegar a ser campeones del mundo”

Javi Ruiz (Granada, 1987) disfruta ahora de su momento más dulce. Dedicado profesionalmente al pádel, el granadino ha logrado este año situarse entre las mejores parejas del mundo, ganar dos competiciones del circuito profesional World Padel Tour (WPT) en el que compiten los mejores y alcanzar otras dos semifinales, lo que le ha valido para ser convocado por la selección española de pádel para disputar el Campeonato del Mundo en Paraguay.

Junto a Sebas, su entrenador y uno de los grandes artífices del éxito en el que se ha convertido esta temporada, reciben a GranadaDigital en las pistas de Ilusion Sport. Allí, como cada día, desarrollan un entrenamiento dedicado a pulir los detalles en los que aún existe margen de mejora. “Esa bola es la que le da de comer”, bromea Sebas tras una volea con salto, y es que Javi es uno de los pocos españoles -y el único granadino- que puede permitirse vivir del pádel.

Pregunta: ¿Estás en el mejor año de tu carrera?

Javi: Sin duda es la mejor temporada que llevo desde que me dedico al pádel profesional. Desde el inicio, empezamos el primer torneo quedando cuartos y eso nos dio mucha confianza, desde ahí hemos ido a más. En los torneos Challenger, que es un formato del WPT hemos conseguido dos victorias y con las dos semifinales que hemos hecho recientemente, sin duda es el mejor año de mi carrera.

P.: ¿Qué queda por delante?

J.: La semana que viene es el WPT de Granada y quedan 3 torneos más. Este torneo de Granada es como el más importante del calendario para mí porque es en mi tierra y con mi gente, luego queda que vayamos a Buenos Aires, Bilbao y Murcia. Entre ellos tengo un viaje a Paraguay con la selección nacional para intentar conseguir el título del Mundial de pádel.

P.: Después de viajar por todo el mundo, ¿es una motivación extra competir en tu casa?

J.: Es una motivación, una responsabilidad, presión… pero también tengo muchas ganas de intentar hacerlo bien aquí en Granada. El año pasado no pude disfrutarlo mucho porque perdí en primera ronda y este año tengo muchas ganas de hacerlo bien. Con todo el mundo que me ha visto desde el principio me apetece mucho, es un torneo con mucha responsabilidad y mucha presión.

P.: ¿Cómo fue el momento de la llamada a la selección?

J.: Me llamó Jon García Ariño, que es el seleccionador nacional, me dijo que por la buena temporada que llevábamos tanto yo como mi compañero, nos merecíamos estar en la selección. Es un orgullo estar en la selección nacional con tantos buenos jugadores para representar a España y competir contra Argentina, Brasil o Portugal, que creo que son los países con más nivel ahora mismo. Creo que llevamos muy buen equipo y hace dos años España perdió en la final, espero que este año podamos ganar y que incluso yo pueda participar en el triunfo.

P.: ¿Qué es lo que aporta jugar en el revés?

J.: Empecé jugando en la derecha cuando jugaba con Jesús Espejo. Hace tres años formé un proyecto con Gonzalo Rubio y él era zurdo, entonces me puse en el revés. Fue como un reto para mí. Poco a poco he ido evolucionando en ese lado y este año ha sido la explosión de que me he visto pudiendo competir contra los mejores en el lado del revés, nunca me veía capaz del todo de conseguirlo. Es un lado que me gusta, puedo coger mucha más bola, ser más partícipe del punto. Con el trabajo que estamos haciendo con Sebas lo hemos mejorado muchísimo y todavía creo que tengo algo de margen para mejorarlo.

P.: ¿Qué ha cambiado este año para que la temporada sea tan exitosa? ¿La preparación es igual que otras temporadas?

J.: Los anteriores años que me he dedicado al pádel no ha sido tan profesionalmente. Este año, tanto con Sebas como con Santi Molina, que es mi preparador físico, hemos dado un paso más a la hora de profesionalizar el año y tomárnoslo en serio. Si no, no tiene sentido dedicarte al pádel. Con el buen trabajo que hemos hecho tanto físicamente como técnicamente en pretemporada, he tenido más creencia en que podía hacerlo bien. También tiene que acompañar la suerte y me han respetado un poco las lesiones. Para tener un año muy bueno, como puedo considerar este, creo que es un cómputo de todo: tanto la mano de Sebas como el físico, que he notado un cambio a la hora de competir, también nombrar a la Fisioterapia La Zubia, que me han ayudado mucho para que pueda seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel.

Sebas: A nivel de la evolución que ha tenido él, yo destacaría por un lado la confianza que ha conseguido tener en él mismo, antes al pasarse al revés sabía que podía, pero nunca ha llegado realmente a confiar en que podía llegar a competir con los mejores. Por otro lado, a nivel de técnica y táctica destacaría los recursos que tiene actualmente hoy, antes sobrevivía con menos tiros y menor capacidad de jugar ciertos tipos de bolas, ahora tanto en el fondo como en transición o en la volea tiene muchos más recursos y variaciones posibles que jugar gracias al trabajo que llevamos haciendo todo el año, eso a nivel de competición lo está notando bastante.

P.: ¿En qué momento piensas que tienes el nivel necesario como para ser profesional?

J.: Fue poco a poco, no ha sido un paso muy grande. Empecé jugando al tenis y llegué de Barcelona porque había estado allí intentando competir, al llegar aquí conocía a casi toda la gente que jugaba al tenis en Granada y todos se habían pasado al pádel. Empecé quedando con ellos porque se me daba bien, tenía las nociones básicas para poder jugar, cada vez me fui aficionando más y empecé a competir en Granada y a nivel andaluz. Hace cuatro o cinco años, Jesús Espejo me propuso jugar en el circuito profesional y eso fue un gran paso. Se nos dio bastante bien, cogimos muchos puntos, confianza y respeto en el circuito. Tampoco es que me llegara a dedicar profesionalmente o al 100% en lo que es el pádel, se me daba bien pero no acababa de profesionalizarlo. Desde el año pasado y sobre todo este año, ha sido cuando me lo he tomado más en serio y me dedico al 100% para que me salga bien en el circuito profesional.

P.: ¿Qué objetivos de futuro os marcáis?

J.: Sobre todo, el WPT de Granada. Me gustaría hacer un gran papel porque está aquí mi gente, es de donde yo soy y es mi ciudad. A medio-corto plazo, el Campeonato del Mundo de pádel, que juego con España. Creo que España lleva cuatro o cinco años sin poder traerse el título y quiero disfrutar la experiencia de ir a Paraguay, estar con los mejores, convivir y poder ganar el título. Otro objetivo sería el Master Final, mi compañero y yo estamos en números de Master, entre las 8 mejores parejas. Va a ser difícil mantenerlo porque hay muchas parejas cerca nuestra, pero nos gustaría estar a final de año en el Master y poder jugarlo, sería una buena recompensa a la temporada.

S.: Poniéndonos al principio de la temporada, para mí como entrenador los objetivos están más que conseguidos, ha ganado dos Challenger, ha llegado a dos semifinales, lo ha llamado la selección, está luchando por la pareja ocho y va a seguir luchando hasta el final… aunque la temporada no haya acabado todavía, los objetivos están más que conseguidos y todo lo que venga a partir de ahora es un regalo y es más que positivo.

P.: ¿Se puede vivir de un deporte minoritario en España?

J.: El pádel es un deporte que está creciendo muchísimo, sobre todo en España, pero también en Europa y los países de Sudamérica. Ahora mismo sí se puede, cada vez hay más patrocinadores y empresas que apoyan el pádel, el circuito profesional es cada vez más profesional y eso hace que pueda tener más tirón económicamente. Es mejor que tienes que estar dentro de las ocho o diez mejores parejas y saber moverte bien, pero si estás en esa posición, con el premio de los torneos más los patrocinadores y las empresas, se puede vivir económicamente bien, aunque no estoy diciendo que vayas a vivir como Cristiano ni mucho menos (risas).

P.: Con Uri estás teniendo muy buenos resultados, ¿piensas seguir con él como pareja?

J.: Sí, claro. Este año nos está yendo genial, hemos hecho una pareja que a priori estábamos en un escalón dentro del circuito y hemos subido muchos, la gente nos respeta dentro del circuito, saben que hoy en día somos una pareja muy dura. Hemos conseguido sincronizarnos muy bien y complementarnos como pareja. Uri es una derecha muy profesional, para mí es una de las mejores derechas que hay en el circuito cuando está bien. Nos queda mucho por trabajar y tenemos mucho margen, pero está claro que esta temporada gran parte de lo bien que va es gracias a Uri. Este año queremos acabar lo mejor posible y escalar puestos.

P.: ¿Cómo se formó esa pareja?

J.: Esa pareja se formó el verano pasado. Yo estaba jugando con Peter Alonso, no habíamos tenido los objetivos que nos habíamos marcado a principio de temporada y a Uri le pasó prácticamente lo mismo, tenía un proyecto con otro jugador y tampoco terminaba de arrancar ni estaba consiguiendo los objetivos que se había marcado. Él me propuso a mí formar un proyecto para jugar, yo pensaba que era una buena derecha, que podíamos complementarnos bien, fue un poco necesidad de buscar más objetivos y ver que Uri era un jugador muy profesional que sabía que iba a entrenar mucho y se lo iba a tomar muy en serio, esa fue la clave para que diéramos el paso y nos juntáramos.

P.: ¿Qué objetivos personales y colectivos te marcas para el Campeonato del Mundo?

J.: En el Campeonato del Mundo hay dos tipos de torneo, uno por equipos y otro por parejas, el de parejas lo jugaré con Uri, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. España tiene mucha presión porque siempre ha sido cuna de los mejores jugadores y creo que merecemos hacer un buen papel en el campeonato, es muy difícil pero queremos hacerlo muy bien. Lo que principalmente me motiva es que el combinado español puede llegar a ser campeón del mundo, hay una mezcla de jugadores nuevos con jugadores de antes que puede ser muy buena. El objetivo es que la selección pueda traerse el campeonato para acá.

