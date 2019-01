Iglesias califica de “golpe de Estado” en Venezuela la autoproclamación de Guaidó

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de “golpe de Estado” la autoproclamación como presidente de Venezuela de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional del país, tras las protestas antigubernamentales que se han producido y que se han saldado con 16 fallecidos.

“A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo”, escribe el secretario general de la formación morada en su cuenta de twitter al tiempo que apuesta porque España y Europa defiendan la “mediación pacífica”.

“España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado”, sentencia Pablo Iglesias.

MONEDERO HABLA DE GUERRA CIVIL

También el profesor de Ciencia Política de la Complutense y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, considera que lo que está ocurriendo en Venezuela es un golpe de Estado. “Hay un golpe en marcha en Venezuela”, afirma en su cuenta de Twitter.

En su opinión, “lo alientan golpistas y enemigos de la democracia”. “¿Un golpe apoyado y dirigido por Trump? Que ni un demócrata se engañe. Y quién dude, que mire a Siria, a Libia, a Irak o Afganistán. Guerra civil donde muere el pueblo”, señala.

Monedero es crítico con los que “piden cárcel” en España para los políticos catalanes que declararon la independencia, pero “reconocen a un político que se proclama presidente de Venezuela desde una manifestación”. Califica con ironía de “muy coherente” la postura y señala que tanto Trump como Bolsonaro y Cs y el PP “piden otra vez una guerra. Y el petróleo”.

El fundador de Podemos también acusa al embajador español de “arrodillarse” por visitar al opositor que se ha autoproclamado presidente y pide defender “el diálogo y la paz” y no meter a España en una guerra como, asegura, hizo Aznar. Además, pide que se tome nota de Méjico, que no ha reconocido a Guaidó y se ha ofrecido a “mediar, no a matar gente”.