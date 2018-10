El Virgen de las Nieves participa en un estudio con personas con VIH que recibieron trasplante de médula ósea

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha participado en un estudio internacional en el que se ha demostrado que cinco personas infectadas por el VIH que recibieron un trasplante de médula ósea tienen el virus indetectable en sangre y tejidos.

Este trabajo multicéntrico ha sido publicado en la revista científica ‘Annals of Internal Medicine’ y en él se analizan los factores relacionados con el trasplante de médula ósea que pueden influir en una potencial cura de la infección por el VIH, ha informado la Junta en una nota.

El trabajo se integra dentro del consorcio IciStem, codirigido por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa (Barcelona), impulsado conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y por el Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya, y por la University Medical Center Utrecht (Países Bajos).

Junto al hospital granadino, también han participado el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el San Gerardo de Milán en Italia, observándose que en cinco de un total de seis pacientes, no se ha encontrado el virus en los diferentes reservorios analizados, tras este procedimiento.

El hospital granadino ha estudiado a dos de estos pacientes que forman parte del proyecto IciStem, un consorcio internacional para investigar una cura del VIH mediante el trasplante de médula. Este consorcio se crea a partir del caso de Timothy Brown, una persona infectada por este virus que en 2008 recibió un trasplante de médula ósea que tenían una mutación, llamada CCR5 Delta32, que impedía que el virus infectara las células.

Tras el trasplante, el virus empezó a desaparecer en el organismo de Brown. Hoy en día está curado de la leucemia que padecía y se considera la única persona del mundo que se ha curado de la infección por el VIH.

Los pacientes de Granada fueron trasplantados de donantes que no presentaban la mutación CCR5 Delta32. En este proyecto participa el hematólogo Jon Badiola, que pertenece al equipo liderado por el director de la Unidad de Hematología del hospital granadino, Manuel Jurado.

Durante este tiempo, los científicos han analizado la medida de su reservorio viral, que son las células que están infectadas por el VIH pero permanecen en estado latente, por lo que el sistema inmunitario por sí solo no puede detectarlas y destruirlas. Actualmente, el reservorio se considera el principal obstáculo en la búsqueda de una cura contra el VIH.

En los dos individuos estudiados por Badiola se ha observado una reducción del reservorio hasta niveles aparentemente indetectables. Esto significa que los científicos no consiguen localizar VIH ni en la sangre ni en los tejidos de los pacientes, lo cual no implica necesariamente que el virus haya sido eliminado completamente.

“Hasta que no se suspenda el tratamiento antirretroviral no podremos asegurar que se ha erradicado el virus, ya que al hacerlo podría reaparecer la replicación viral de VIH latente en los reservorios”, ha explicado Badiola, que ha agregado que, sea como sea, “es un buen indicador del potencial beneficio del trasplante”.

El especialista en Medicina Interna y actual residente de Hematología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, Jon Badiola, ha sido premiado recientemente con uno de los Best Young Abstract Awards que se han entregado en el congreso anual de la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) que reconoce los mejores trabajos de investigadores menores de 35 años.