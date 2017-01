El tercer pulso de Granada para conseguir “dos hospitales completos”

Granada lo ha vuelto a hacer. Decenas de miles de ciudadanos han salido una vez más a la calle para exigir “dos hospitales completos y un servicio de urgencias finalistas”. Pese a ser la tercera manifestación de este tipo que se celebra en Granada, la asistencia ha sido similar respecto a las anteriores.

Según datos facilitados por la subdelegación del Gobierno en Granada, alrededor de 55.000 personas han asistido a esta marcha por una sanidad pública digna. La organización cifra el seguimiento en 80.000 personas; y, por su parte, la policía adscrita a la Junta de Andalucía ha cifrado en 30.000 personas el número de asistentes que se han sumado a la movilización. El baile de cifras, como suele ser normal, dista de una fuentes a otras.

El punto de quedada y el recorrido ha sido prácticamente el mismo que en las citas anteriores. A las 12,00 horas desde el Hospital Clínico de Granada, partía la cabecera de esta ‘marea blanca’ que no ha dejado de gritar ni un minuto cuáles son sus objetivos y ha dejado claro que “no se parará hasta conseguirlo”.

En un ambiente festivo y al ritmo de la música de una charanga, miles de personas avanzaban con el color blanco como insignia en camisetas, batas, globos y pancartas. En la Avenida de Constitución, otras miles de personas aguardaban la llegada del ‘pelotón’ para unirse a él. Otra masa de gente avanzaba también desde Gran Vía al Triunfo para encontrarse con el núcleo. En realidad, no han parado de unirse asistentes en todo el recorrido.

Bebés, niños, jóvenes, mayores, personas con alguna discapacidad e, incluso, animales han participado activamente en todo el recorrido.

“Considero una injusticia lo que está haciendo la Junta de Andalucía con Granada”, señalaba a este medio Antonio Martín, uno de los asistentes, quien no entiende “que te tengan que derivar a otro hospital si se complica tu estado de salud”.

“Es una completa chapuza lo que están haciendo”, señalaba Eva Utrera, una ciudadana que ha asistido a las dos manifestaciones previas. “Esta es la vía para que nos escuchen y tenemos que estar aquí, trabajadores y ciudadanos, porque la salud es un asunto de todos”, matizaba Ramón García, otro asistente.”Lo sorprendente, después de tantas manifestaciones, es que no se haya conseguido ya dos hospitales completos”, añadía Eduardo Romero, otro granadino que no se ha perdido ninguna de estas movilizaciones. Miguel Moreno, otro de los miles de granadinos que ha salido hoy a la calle a apoyar la causa, considera que “aunque hemos estado un poco dormidos al principio, la gente ha despertado ahora y ha empezado a darse cuenta de que hay que moverse para que las cosas no sigan igual”, afirmaba este joven. “Espero que este sentir reivindicativo se contagie a los demás ámbitos, no sólo con la sanidad”, ha apostillado.

A su paso por la Plaza del Carmen, la ‘marea blanca’ ha parado por unos minutos para recriminarle al alcalde de Granada su ausencia en esta manifestación. Cabe recordar que Francisco Cuenca no ha asistido a ninguna de estas protestas, como tampoco lo han hecho alguno de sus compañeros del PSOE en Granada).

Finalmente, la manifestación ha llegado al fin del recorrido estipulado, al entorno de la Fuente de las Batallas, que se ha convertido en un ‘auditorio’ callejero para escuchar los testimonios de profesionales y de pacientes sobre un escenario y dos grandes altavoces instalados para la ocasión.

“Yo no quiero dos hospitales completos, yo los necesito”, ha expresado en el escenario Jaime, paciente de diálisis, quien ha contado su experiencia personal. “En mi caso, tengo cuatro especialistas que me atienden en un hospital y tres en otro”, ha señalado este ciudadano, quien ha relatado que otro paciente de diálisis entró en parada cardiaca en el PTS y “tuvo que venir un ambulancia a recogerle para trasladarlo al Hospital Virgen de las Nieves”, al no poder tratarlo en el nuevo hospital.

Otra mujer, María, una madre sorda con dos hijos sordos también, ha relatado que pasaron meses y meses para que pudieran atender a uno de sus niños, al que se le había roto su implante auditivo. “Antes de la fusión se operaba a dos niños a la semana con este problema. Ahora, con la fusión, ni siquiera hay quirófanos”, ha señalado esta madre, que llevaba desde mayo esperando que le resolviesen este problema a su hijo, pero que no ha sido realidad hasta el pasado miércoles.

MÁS MOVILIZACIONES

Aún sin respuestas a este nuevo pulso de la ciudadanía, Jesús Candel, el doctor que lidera este movimiento, ha llamado a dos nuevas concentraciones que sólo se paralizarán si la Junta de Andalucía firma mañana el documento que los convocantes acordaron hace dos meses. De lo contrario, la primera será el martes ante la Delegación de Salud, para reclamar la dimisión de la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, y otra el jueves a las puertas del Ayuntamiento de Granada, para pedir lo mismo al alcalde de Granada.

También se ha reclamado la dimisión del consejero de Salud, Aquilino Alonso, al tiempo que los asistentes han respondido con pitidos y abucheos al ser nombrada durante las intervenciones la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.