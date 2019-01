El Teatro Alhambra presenta ‘La valentía’, del ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática en 2017

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía presenta la obra ‘La valentía’, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol en clave de humor, los días 11 y 12 de enero a las 21.00 horas en el teatro Alhambra. El autor está poseído del espíritu de los más ilustres autores cómicos españoles, como Jardiel Poncela o Mihura, su farsa transporta al espectador a un mundo surrealista donde nadie es lo que dice ser.

El montaje comienza a voz en grito. Dos hermanas discuten sobre qué hacer con la casa que acaban de heredar: una la quiere vender y la otra no. Las dos están de acuerdo en que el ruido de la autopista, que el monstruo de la civilización construyó al lado de la vivienda, es insufrible, pero una está dispuesta a convivir con él y la otra no. Así que la que no quiere vender tira por la calle de en medio para resolver el desacuerdo y contrata a dos tipos que se hacen pasar por fantasmas para asustar a la hermana.

El autor madrileño, ganador de tres Premios Max, ha sido visto como el gran revitalizador del género cómico en nuestro país. ‘La valentía’, que ahora llega a Granada, añade un nuevo capítulo a la historia de ese maridaje fructífero que, desde hace años, ha firmado este excelente director y dramaturgo con un género tan denostado en ciertos cenáculos teatrales en nuestro país.

“Es curiosa la sensación que recorre tu cuerpo cuando te sientas en la butaca del teatro a ver una comedia: las endorfinas están a flor de piel y las ganas de disfrutar y reír afloran desde el minuto cero” explica el director de la obra para quien la primera sonrisa es muy fácil de conseguir, y la primera carcajada tampoco tarda en apoderarse de nosotros. La sabiduría popular nos ha enseñado que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar, y la virtud de una buena comedia está en superar esas primeras risas fáciles para crear una sensación de delirio que se reparta en los noventa minutos que dura una función como La valentía.

Las localidades para el espectáculo pueden adquirirse desde la web del propio teatro (www.teatroalhambra.com) o en taquilla, desde una hora antes, si quedaran disponibles.