El SIPLG asegura que el Ayuntamieto “recorta en seguridad” durante Semana Santa

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) ha puesto de manifiesto en una nota de prensa la “falta de efectivos policiales” durante la Semana Santa granadina debido, según afirman, al recorte realizado por parte de la Jefatura de Policía Local.

Así y tal y como han expresado en la nota, durante estos días se han llevado a cabo diversas situaciones como la supresión del servicio de tribuna, “quedando las autoridades sin protección durante gran parte de su asistencia al palco” y la eliminación de los cabezas de procesión, elemento “imprescindible” ante imprevistos.

De igual modo, han señalado que se han producido momentos sin vigilancia policial en puntos sensibles que dan acceso a la carrera oficial –como en Calle Enriqueta Lozano con Plaza de la Mariana-, y se ha cubierto pasillos importantes como el de Puerta Real con dos policías, “cuando se necesitan mínimo cuatro”, o el pasillo en Carrera del Darro procesión del silencio con un solo policía.

Entre las quejas pronunciadas por el SIPLG también se encuentra que el servicio al completo se habría destinado a puntos de tráfico “sin tener en cuenta que el resto de barrios de la ciudad llevan una semana con una presencia policial mínima o prácticamente nula”.

Asimismo, han indicado que no se ha previsto unidades suficientes para controlar la venta ambulante, que se han previsto solo dos unidades disponibles en “el mejor de los días” para apoyos para toda Granada y que los agentes en servicio “varios días no han tenido relevos ni para poder realizar sus necesidades fisiológicas”. Así, según han expresado en el comunicado, los agentes han “permanecido solos” en la “inmensa mayoría” de los puntos de corte de tráfico o regulación de paso de personas, lo que ha provocado que “la atención a la ciudadanía en los barrios ha sido mínima o prácticamente nula, la venta ambulante ilegal se ha disparo como hacía años que no se veía en Granada”.

“Las medidas de seguridad que se han tomado en Granada, por parte de Jefatura de Policía Local, son irrisorias, no hubieran, ni pueden detener, cualquier acto vandálico o cualquier otra situación de peligro, puesto que las medidas han sido la colocación de vallas de plástico o cinta de balizamiento”, han recalcado.

El SIPLG ha agradecido la labor de los agentes que han trabajado durante esta Semana Santa pues“debido a su profesionalidad, pundonor y como servidores públicos que somos salen los eventos y los ciudadanos de Granada”, así como que “los turistas no sufren los recortes en seguridad”.