El PP señala el “fracaso” del “decretazo” de las guarderías aprobado “a escondidas” por la Junta

La parlamentaria granadina del PP Marifrán Carazo ha asegurado este domingo en un comunicado que el “decretazo” por el que la Junta de Andalucía cambió el modelo de financiación de la educación infantil de 0 a 3 años ha resultado ser un “fracaso rotundo”, constatado que ha terminado el periodo de matriculación en las escuelas infantiles. Carazo ha lamentado que ahora se están vislumbrando las consecuencias de haber aprobado este “decretazo” sin contar y “a espaldas del sector y de las familias”.

Para la diputada autonómica, el colmo ha sido que la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, haya reconocido en sede parlamentaria el “fracaso del decretazo de guarderías” al tener que asumir modificaciones en la nueva orden, tal y como ya advirtió el Partido Popular. En este sentido, Marifrán Carazo ha lamentado que “la torpeza y el empecinamiento” de la consejera lo hayan pagado “el sector, las escuelas, los trabajadores y las familias que han visto gravemente resentidas sus economías domésticas, mientras que a otras muchas se les ha coartado la posibilidad de que accedan a una de estas plazas”.

La parlamentaria del PP ha explicado que, según la patronal de las escuelas infantiles, “se han quedado vacantes en torno a un 20 por ciento de las plazas, y se ha producido un 15 por ciento de pérdida de personal en este sector”. “Deberían sonrojarse no solo en el PSOE, sino también en Ciudadanos, porque ambos han provocado que tengamos los resultados de este periodo de matriculación”, ha incidido Carazo.

En este sentido, la dirigente popular ha recordado que tanto PSOE como Ciudadanos aprobaron un “decretazo lesivo” para las escuelas infantiles y para las familias andaluzas y granadinas, porque supone un “nuevo recorte” a las ayudas de las que disponen para la escolarización de los más pequeños.

Además, los ha acusado de mentir con las bonificiaciones que “vendieron” como uno de los beneficios de este “decretazo”. “Lejos de ser más las beneficiadas, establecieron grandes errores de salto que pedimos que los corrigiesen, y han dejado fuera de las subvenciones a muchas familias que disfrutaban hasta este curso de entre un 25 y 50 por ciento de descuento. Este año, por ejemplo, han llegado a pagar más familias con tres hijos a cargo que cuando tan sólo tenían escolarizado a uno. Y no estamos hablando de familias ricas, hablamos de familias con rentas medias y mileuristas”, ha afirmado Carazo.

Marifrán Carazo ha explicado además que el “remate de todo este asunto” ha sido “la supresión de la convocatoria abierta”, lo que ha provocado que se queden sin posibilidad de bonificación los niños que no lo hayan hecho por convocatoria ordinaria, “esperando a que con suerte el Gobierno de Susana Díaz quiera abrir una nueva extraordinaria”. “Además, aquellas familias que deseen optar a una vacante a lo largo del curso, como ocurría antes, no tendrán ningún tipo de bonificación”, ha añadido.

Carazo ha adelantado que el PP tiene conocimiento de que hay más plazas vacantes para el próximo curso, “una situación que están sufriendo muchos centros de esta primera etapa de la educación infantil”. “Las familias no saben con qué se van a encontrar, las tablas de bonificaciones no han sido modificadas en las rentas medias, que tienen que pagar más, y esto se está notando directamente en el número de niños y niñas que no se están matriculando en esta etapa de la educación”, ha explicado Carazo, quien ha afirmado que las familias “no dan el paso por inseguridad”.

“¿No le parece gravemente injusto y desigual que todos los niños no tengan el mismo acceso al derecho de la bonificación? ¿Eso es equidad? ¿Eso es igualad? ¿Eso es fomentar la conciliación a la que atentan gravemente?”, ha preguntado la parlamentaria popular.

Por último, Carazo ha pedido al PSOE en la Junta de Andalucía que no siga “dando la espalda” a este sector y rectifique esta situación. “Dé marcha atrás, derogue el decreto, siéntese con el sector y cree una nueva convocatoria abierta, por el bien de las escuelas y sus trabajadoras, por el bien de las familias, y por la igualdad de acceso a este derecho de todos los niños y niñas granadinos a esta etapa de la educación”, ha concluido.