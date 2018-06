El Festival Tendencias de Salobreña acogerá la única visita de Rodrigo Leão a Andalucía en su 25 aniversario

Rodrigo Leão, el laureado músico portugués, celebra el 25 aniversario de una notable carrera en solitario de reconocimiento internacional y para ello ha creado el espectáculo “O Aniversario” (El Aniversario) que llevará hasta la costa andaluza este verano, concretamente, al Festival Tendencias de Salobreña (Granada) que también lleva sus años en ésto de querer hacer de “la buena música los mejores conciertos en directo”. Este año el festival cumple la XXVII edición invitando a disfrutar de música, conferencias, arte y cine, sera del 31 de Julio al 3 de agosto en diferentes espacios escénicos de la villa.

Rodrigo Leão presentará su nuevo espectáculo “O Aniversario” en exclusiva en Andalucía como único concierto. Una magnífica retrospectiva de 30 canciones que interpretará el viernes 3 de agosto a las 22h en la explanada del Pabellón de Deportes de Salobreña, como concierto-clausura del festival. En esta ocasión se acompañará de nueve músicos en directo formados por Ana Vieira (voz), Selma Uamuse (voz), Angela Silva (voz), Viviena Tupikova (violín, teclados , piano), Carlos Tony Gomes (violonchello), Bruno Silva (viola), João Eleutério (guitarra, bajo), Frederico Garcias (batería) y Marco Alves (trombón, metalofón).

El que fuese miembro de una de las bandas más populares de nuestro país vecino, Madredeus, es un explorador intrépido de todos los aspectos de la creación musical, diluyendo las fronteras entre lo popular y lo erudito, lo electrónico y orquestal.

25 años después, Leão es uno de los artistas portugueses más queridos y exitosos, con álbumes n. ° 1 en las listas y muchos lanzamientos internacionales en sellos tan prestigiosos como Deutsche Grammophon o Sony Classical. Su nombre se menciona en los mismos contextos que el de Ryuichi Sakamoto, Ludovico Einaudi o Johann Johansson, y ha escrito música para películas tan diferentes como The Butler, nominado al Oscar, de Lee Daniels, o el documental In the Intense Now, de João Moreira Salles.

Desde canciones clásicas contemporáneas hasta canciones pop, incluidas colaboraciones con Ryuichi Sakamoto, Beth Gibbons de Portishead y Neil Hannon de The Divine Comedy, sus grabaciones se han convertido habitualmente en las mas vendidas de Portugal.

La inteligencia pop del compositor está presente a través de las muchas canciones que escribió con amigos y colaboradores. Scott Matthew, el cantautor australiano radicado en Nueva York con quien Rodrigo grabó un álbum completo de canciones; Beth Gibbons de Portishead, cuyo “Lonely Carousel” se ha convertido en un clásico. De su mítico álbum de 2009 A Mãe vienen sus colaboraciones con Neil Hannon (“Cathy”) de The Divine Comedy y Stuart Staples de Tindersticks (“This Light Holds So Many Colours”). Otros nombres presentes en su vida artística son la cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto, Joan Wasser alias Joan As Police Woman o la estilista de Fado Lula Pena.

El Festival Tendencias, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación de Granada, vuelve a cautivar con la coherencia de una línea musical que ha marcado la historia de sus 27 años. Muy pronto la organización adelantará más novedades en su programación.