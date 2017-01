Descender con la cabeza alta

Llegados al ecuador del campeonato, el aficionado del Granada empieza a estar morado de ponerse tantas veces rojo. Vergüenza siente seguro, es imposible no tener esa sensación visto lo visto. Lo de Cornellá fue una triste muestra más del esperpento rojiblanco. No arrastrarse por el campo es lo mínimo que se le puede pedir a un equipo que ha firmado la peor primera vuelta de la Liga en las 23 temporadas que ha estado el Granada en Primera División. 10 puntos de 57 posibles. Una victoria, siete empates y ¡once derrotas! Números que le sitúan a ocho puntos de la permanencia que marca ahora mismo el Leganés, con 18.

«Sin querer buscar ningún tipo de excusa, debemos aportar mucho más individualmente, estamos totalmente desconocidos», reflexionó Lucas tras el enésimo esperpento de su equipo, esta vez ante el buen Espanyol de Quique Sánchez Flores. Uno se pone en la piel de Alcaraz y no debe ser fácil estar donde está sabiendo que aún quedan cuatro meses de Liga. El hecho de que el actual dueño del club renovase el contrato del técnico nazarí no significa nada. Si el Granada se tiene que ir a Segunda, como todo hace indicar, no será por Lucas. Con los mimbres que tiene y la situación en la que llegó, mucho no puede hacer. Pero sí que hay algo en lo que debería espabilar, o quizás ponga en peligro que esa ampliación de contrato pueda acabar en papel mojado. Dignidad y orgullo, dos valores innegociables en la vida, y en el fútbol. Ni eso muestra el actual Granada. Si el destino ha elegido ya Segunda, que se llegue allí con la cabeza alta. Qué menos.