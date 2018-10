Casado visita Granada y afea a Suana Díaz que no acepte críticas a la gestión socialista

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afeado este sábado a la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no acepte las críticas a la gestión de su partido, y “se envuelva en la bandera de Andalucía como un burladero” considerándolas insultos, “como si estuviéramos en la Cuba castrista”, donde “no se puede criticar al régimen”.

En un acto con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, para presentar los números uno de las listas provinciales a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, Pablo Casado ha indicado que en la comunidad hay un “problema” en materia educativa, como en el resto de España, si bien los niños andaluces son “estupendos”, y “no solo quieren aprender” sino también “emprender”.

El PP promoverá cambios en el ámbito educativo para reducir tasas como la del abandono escolar y superar el “problema que ya hay en España por las políticas socialistas fracasadas”, que se han articulado con criterios como el “igualitarismo en la base”. Así, en el ámbito nacional, optará por el “desbloqueo” de la Lomce, mejorándola, y en el autonómico andaluz, por implementar medidas por la calidad.

Para Casado, Susana Díaz está preocupada por que la campaña andaluza se lleve al ámbito nacional porque en la comunidad autónoma “preocupan y mucho” las políticas de Pedro Sánchez en el Gobierno. El PSOE “ha recibido mucho de Andalucía, pero no ha dado nada a Andalucía”, utilizándola como “plataforma política y partidista”, ha agregado el presidente del PP.

“Andalucía no puede prosperar si no cambia su Gobierno”, ha advertido el presidente del PP, quien ha asegurado que no va a participar de “ningún” Ejecutivo andaluz en que “esté el PSOE”, pues existe una “necesidad urgente de cambio de políticas”.

Díaz trata, en opinión de Pablo Casado, de “evitar las críticas justas a su corrupción, al paro que produce”, y a las “malas” y “rancias” políticas públicas que desarrolla. Así, desde el PSOE-A, “cada vez que alguien osa a criticar a la Junta” mantienen que está “insultando a los andaluces”.

“MAQUINARIA POLÍTICA”

El máximo responsable de los populares ha afeado a Díaz que, pese a que las críticas se basen en “datos objetivos”, mantenga que “están insultando a los niños, a los ancianos, a los médicos o a los profesores”, y ha asegurado que “ningún partido quiere más a Andalucía que el PP”.

En torno al tema educativo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha hecho alusión a que Andalucía tiene “los mejores profesores que hay probablemente en España”, aunque “se enfrentan” en su actividad diaria “a una maquinaria política” cuyos responsables incluso “socavan su propia autoridad”, y “no les dan los resortes para que todo ese talento” que hay en la comunidad “pueda florecer”.

SEBASTIÁN PÉREZ: “EL PP SE HA CONVERTIDO EN LA GRAN ILUSIÓN Y ESPERANZA DE MILLONES DE ANDALUCES QUE HAN DICHO BASTA YA AL SOCIALISMO”

El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha afirmado que el Partido Popular se ha convertido “en la gran ilusión y esperanza de millones de andaluces que han dicho que basta ya, en millones de españoles que asisten atónitos a lo que estamos viviendo en nuestro país”. Pérez ha dirigido estas palabras al presidente nacional del PP, Pablo Casado, en la presentación de los candidatos número uno de las ocho provincias andaluzas a las elecciones autonómicas. “En este momento, Andalucía os necesita y es una emergencia autonómica y nacional”, ha trasladado Sebastián Pérez a Pablo Casado.

El presidente provincial del PP ha tenido unas palabras de “cariño” para todos los candidatos y, en especial, para la número uno por Granada, Marifrán Carazo, a quien ha dedicado que ella “representa la joya, la maravilla que supone Granada, y a sus hombres y mujeres”. “Y tendremos que responderles con hechos, con trabajo y con resultados”, ha apostillado.

Pérez ha agradecido que Granada haya sido la ciudad elegida para la presentación de los ocho candidatos del PP a las elecciones autonómicas. “Nos llena de orgullo que una ciudad tan peculiar y tan especial para Andalucía y España como Granada dé el pistoletazo de salida para los comicios autonómicos”, ha resaltado el presidente provincial del PP.

Sebastián Pérez ha recordado el dicho de que “todo es posible en Granada” para aludir a los logros obtenidos por el Partido Popular “y que nos decían que no eran fáciles”. “Quién le iba a decir al PP que en Granada se podían ganar unas elecciones generales, que en Granada se podían ganar elecciones municipales o autonómicas, que en Granada se podía ganar la Diputación Provincial. Y eso, lo conseguimos”, ha señalado el líder popular, quien ha recalcado que al PP granadino “le avalan sus resultados electorales” y “salimos a ganar”.

“Hemos depositado todas nuestras ilusiones y sueños en Juanma Moreno, para que nos lleve al primer gobierno del PP en la Junta de Andalucía. Cuarenta años de socialismo han hecho que Granada pierda peso específico y no esté a la altura que siempre ha tenido en todos los ámbitos”, ha destacado.

En concreto, ha aludido a los dos “iconos” que representan a Granada como son la Alhambra y Sierra Nevada, “y que el PSOE quiere seguir gestionando desde Sevilla”, cuando el “bagaje” que han dejado en la Alhambra, por ejemplo, son “7 millones de euros defraudados en audioguías o 30 detenciones en la cúpula socialista del Patronato”.

“Todo lo que no sea votar al PP en Granada y Andalucía será dar el voto a la izquierda radical, que lejos de hacer que prospere Andalucía, hace que seamos los últimos de la fila. Yo lo que aspiro a tener un presidente de la Junta de Andalucía que sea el primero de la clase y que nos dé la fuerza y el estímulo que todos deseamos”, ha reconocido Sebastián Pérez.

El presidente popular ha concluido reconociendo que le falta por cumplir “un gran sueño”, que “no gusta al PSOE”, y es ver a un presidente del Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía. “Pues aquí lo tengo, un hombre serio, sacrificado con equipo, y valores y principios. Se llama Juanma Moreno y va a ser nuestro presidente de la Junta de Andalucía”, ha subrayado Sebastián Pérez.