VÍDEO | La zona Norte clama de nuevo contra los cortes de luz: "Estamos pasando un invierno muy duro"

En torno a medio centenar de personas se han congregado en el Centro Cívico del Distrito Norte de Granada para protestar una vez más por los cortes de luz que se producen en la zona Norte de la capital. La frecuencia de este tipo de concentraciones no quita fuerza ni a los asistentes ni a sus demandas. La petición más reiterada este jueves ha sido la llegada de "acciones concretas", pues los hechos pesan siempre más que las palabras. Mensajes como 'la luz es un derecho, no un privilegio' o 'Endesa es culpable y el Gobierno responsable" se han entonado en un acto al que han acudido personalidades como el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, y distintos representantes institucionales del Ayuntamiento de Granada.

"No comprendo porque no estamos todos en la calle", ha manifestado Carmen, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos que ha acudido a la protesta para apoyar a los afectados. Una de las asistentes ha señalado que "estamos pasando un invierno muy duro". La ausencia de suministro hace más frío el invierno, pero también echa a perder alimentos, afecta la salud de muchas personas y condiciona los hábitos de vida más simples. La desigualdad ha sido otro de los aspectos en los que más se ha incidido. Una de las personas que ha atendido al micrófono de GranadaDigital ha relatado como su hija se tuvo que preparar para la selectividad con intervalos de estudio debajo de una farola cuando la luz se marchaba. El final de aquella situación fue que la joven se tuviese que marchar a casa de su tía para hincar los codos con tranquilidad.

La protesta ha contado con la presencia de varios representantes institucionales. Por parte del equipo de Gobierno han asistido el alcalde de Granada, Paco Cuenca, y Jacobo Calvo, portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Medio Ambiente. También han asistido César Díaz, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, y Elisa Cabrerizo, concejala de Unidas Podemos. Los ciudadanos han agradecido el apoyo mostrado por los representantes políticos, pero han pedido la mayor unidad posible para que la Junta y el Gobierno central se unan a la lucha y reclamen responsabilidades a Endesa. Los manifestantes han protestado por el servicio que presta la empresa y han recordado en numerosas ocasiones que el precio de la luz no es barato. "Hay personas que tienen que elegir entre comer o pagar el recibo", ha denunciado una concurrente.

El Defensor de la ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha solicitado medidas como la puesta en marcha de un servicio de atención individualizada para los enfermos electrodependientes, una línea de atención telefónica que no tenga una operadora como respuesta y la incorporación de generadores de alto alcance. "¿Qué desgracia humana tiene que pasar para que aquí se actué?", ha declarado el defensor. Manuel Martín ha recordado que este problema "se está extiendo a otros barrios y pueblos de la provincia". "Tenemos que unirnos e ir a en una única dirección", ha concluido el representante de los derechos de los granadinos.

"Son muchos niños los que nacen y crecen sin luz. No vives, sobrevives", ha denunciado una de las vecinas de la zona que han acudido al Centro Cívico del Distrito Norte. La propia mujer ha aseverado que no entiende "la impunidad de Endesa" y ha detallado que conoce casos de personas con problemas de salud que sienten "pánico" cada vez que se produce un corte de luz. Un manifestante ha pedido que no se achaque este problema "a la marihuana" porque "ese discurso tiene muy malafollá". "Esto es un crimen", ha dicho con vehemencia el hombre, que ha afirmado que "no hay justicia".