Almuñécar dará a conocer este sábado los trabajos galardonados en el XXIX Certamen Literario de Cartas de Amor y Desamor, XII Certamen de Tuits de Almuñécar y el III Certamen en Instagram que convoca el Área de Cultura del Ayuntamiento sexitano, con motivo del Día de San Valentín.

El acto de entrega de premios, tras conocerse el fallo del jurado, se hará este sábado día 11 de febrero 2023, a las 19:30 horas, en la Casa de la Cultura y a continuación tendrá lugar la entrega de premios y la lectura de los textos premiados. El acto estará amenizado por la cantante SoniAmar.

El evento, que reparte más de 2.000 euros en premios en metálico, ha recibido un total de 224 cartas, entre la categoría general y local. Se han recibido cartas procedentes la mayoría de España de casi todas las comunidades autónomas, siendo la más participativa Madrid, Andalucía y Valenciana. La cantidad total es muy similar a la recibida el pasado año. "Estamos muy contentos por el gran interés y la gran acogida de las distintas categorías del Certamen de Amor y Desamor", ha manifestado el concejal de Cultura y Educación, Alberto García Gilabert.

Premios

La carta que consiga el primer premio se hará con 800 euros, diploma, noche de hotel y cena para dos personas. La que se haga con el segundo premio, recibirá 500 euros, diploma, noche de hotel y cena para dos personas. Ambos premios también tienen alojamiento para dos personas en un hotel de Almuñécar la noche de entrega de los premios y una cena para dos personas. En cuanto al premio para la mejor carta local, obtendrá 500 euros, diploma y una cena para dos personas.

Asimismo, en el Certamen de Twitter fueron 20 tuits y en Instagram varias decenas de imágenes. El premio para el mejor trabajo en tuit está dotado de 140 euros, diploma y cena para dos personas. Igual cantidad recibirá el premio a la mejor foto en Instagram, así como cena para dos personas

Cabe recordar que las bases recogían que, dado el carácter del certamen, el género habrá de ser el de carta literaria de amor o desamor, en prosa o verso. La extensión de la misma no será inferior a un folio ni superior a tres. Deberá estar escrita con ordenador, en formato DIN A4, con tipografía Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1,5 y por una sola cara. Llevará un título e irá firmada con seudónimo

Las obras no premiadas no se devolverán a sus autores, siendo destruidas nada más conocerse el fallo del jurado. No podrá ser candidato el autor que haya sido premiado en la edición anterior. Los trabajos galardonados quedarán en poder del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, que podrá editar o publicar los que estime oportunos.