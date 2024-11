Vuelven los famosos elfos traviesos para esta Navidad

Como cada año, se suele hacer viral alguna forma distinta de vivir las fiestas navideñas en los hogares de todo el mundo. Platos, retos, bromas, dulces, historias enternecedoras o personajes peculiares se suelen colar en los algoritmos de nuestro móviles, apareciendo una y otra vez hasta que nos acaba convenciendo de compartirlo.

El año pasado se coló un personaje que, pese a ser un clásico de estas fechas, se ha renovado para crear un verdadero quebradero de cabeza para pensar en qué diabluras sería capaz de hacer en cada día. El elfo travieso se convirtió, en las navidades de 2023, en todo un fenómeno mundial y seguro que en muchos armarios o cajas está esperando su momento para volver a salir y volver a crear un verdadero "caos navideño".

La historia del elfo travieso se remonta al año 2005, cuando Carol Aebersold y Chanda Bell publicaron el libro ‘The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition’ (El elfo en la estantería: una tradición navideña). esta historia cuenta los entresijos de cómo los ayudantes de Papá Noel se esconden por la casa para supervisar el comportamiento de los niños, para luego contar si estos se portan bien o no, y recibir así sus regalos en el árbol. El libro se convirtió en un éxito tal de ventas, que generó todo un "boom" de venta de productos relacionados con estos simpáticos personajes que llenaron millones de hogares en inicios de los 2000 para que los niños los encontraran y los adoptaran, como relata el cuento.

De ahí nace el personaje y su presencia en los hogares, pero gracias a la aparición de las redes sociales, comenzaron a publicarse vídeos y fotos en las que estos visitantes comenzaban a interactuar con los hogares, haciendo travesuras para echarle la culpa a los niños y que estos pudieran no recibir sus regalos. Derramando cosas por el suelo, comiéndose toda la tarta o acabando con el papel higiénico, estos pequeñajos logran crear el caos en los hogares durante las fechas cercanas a la noche del 24 de Diciembre.

Esta forma divertida y mágica de celebrar la Navidad en familia se hizo muy viral el pasado año, ya que los niños se ilusionan al buscar al elfo cada mañana y ver qué travesuras o sorpresas ha hecho. Los padres se divierten al pensar en ideas originales y creativas para colocar al elfo. Además, el elfo puede servir como un incentivo para que los niños se porten bien y cumplan sus deberes.

El elfo travieso también es una forma de fomentar la imaginación, la creatividad y el humor en los niños y los adultos. Se pueden inventar historias, juegos y actividades con el elfo como protagonista. También se puede compartir la experiencia con otros amigos o familiares que tengan su propio elfo, o con las redes sociales, donde hay miles de fotos y vídeos de los elfos más ingeniosos.

De la mano de la música de Maria Carey, ya comienzan a verse en los móviles algunos pequeños vídeos del regreso de los elfos traviesos a nuestros hogares. Pórtense bien.