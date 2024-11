La singular pista deportiva del Parque Tico Medina ya es una realidad

El Parque Tico Medicina cuenta ya con una singular instalación que permite la práctica deportiva a los granadinos en general y a los vecinos de la zona en particular. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visitó la pista y recordó que “con la puesta en marcha de este equipamiento cumplimos con el compromiso que este equipo de gobierno contrajo con los vecinos de la zona”.

La alcaldesa recordó que “esta actuación es un ejemplo más de la importancia de la colaboración público privada en la gestión de la ciudad. En este caso, gracias al acuerdo con Lactalis-Puleva, que ha invertido 50.000 € en esta instalación, los granadinos puede disfrutar de esta pista, que no es un equipamiento deportivo más de los que ya hay en la ciudad. En esta ocasión, como ya se puede ver, gracias al trabajo de Víctor García, artista multidisciplinar de la empresa ‘Play in Colors’, este espacio combina arte y deporte para conseguir un lugar atractivo que facilitará el ocio deportivo y saludable a los granadinos que la usen a la vez que mejora el paisaje urbano de la ciudad”.

La actuación comenzó el pasado lunes día 14 y ha quedado terminada en un tiempo récord. Se ha dotado a la zona de una pista con dos canchas de baloncesto en un espacio de 1.080 m2. La intervención se ha realizado con resinas mineralizadas antideslizantes aptas para la práctica deportiva.

Play in Colors, que participa en el proyecto a través de iBoo Agency, agencia de Lactalis Puleva, ha customizado espacios deportivos y urbanos en diferentes ciudades como Vigo, Ibiza, Marbella, Málaga etc. y ha trabajado para clientes como Google, Caterpillar, LaLiga, JD Sports, etc.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada trabaja en un plan para determinar el estado de las instalaciones deportivas de barrios a la vez que busca nuevas empresas dispuestas a participar en esta novedosa iniciativa”.

El Ayuntamiento de Granada también quiere generar actividades en estas instalaciones de barrio y para ello va a desarrollar un programa denominado ‘Conéctate al deporte’. Se va a crear una aplicación para ayudar a que los ciudadanos se organicen y creen equipos que se citen para jugar en estas instalaciones municipales. El objetivo es sacar a los ciudadanos, sobre todo a los más pequeños, del ocio sedentario para guiarlos a una práctica deportiva atractiva.