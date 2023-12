'Vivir por amor al arte', la vida de éxito de un granadino con la música como guion

“Desde mis primeros pasos, la música se convirtió en la pasión que dictaba el ritmo de mi corazón”. La música, el arte y los escenarios son el atrezzo de la vida de Manuel Villegas, granadino cuya pasión lo ha llevado a convertirse en un hombre de éxito en el mundo de la música. La primera frase de este texto aparece en el libro ‘Vivir por amor al arte’, obra escrita por Villegas donde narra sus andaduras y experiencias trabajando codo con codo con artistas de renombre como Andrea Bocelli, Pastora Soler, Steve Aoki, Julio Iglesias, Gipsy Kings, Ana Torroja, Montserrat Caballé, Daddy Yankee, Maluma o Plácido Domingo, siendo este último quien firma el prólogo de su libro.

Su historia comienza en Guadix donde las voces de Rocío Jurado o Juanito Valderrama ambientaban un hogar que respiraba flamenco por los cuatro costados. En aquellos tiempos, cuando la tecnología no era lo que es hoy día y escuchar una canción no era tan sencillo como decirle a ‘Siri’ o ‘Alexa’ que pongan nuestra canción favorita, la radio era el objeto más preciado en una familia en la que las voces de Isabel Pantoja, Raphael o Julio Iglesias resonaban creando una historia que aun estaba por comenzar. Ya en Granada capital, los tablaos flamencos se convirtieron en el patio de juegos de Manuel Villegas. Arte, pasión, música y baile ambientaron la infancia de este granadino que en la actualidad vive por su amor al arte. El gran salto a convertir su pasión en una forma de ganarse la vida llegó “hace 20 años cuando puse un negocio online llamado flamenkito.com. Vendía métodos de aprendizaje, cajas, instrumentos… Gracias a tener ese portal, empezaron a venir algunos clientes que querían contratar a artistas. A la tercera vez que me preguntaron pensé que debía ser yo quien vendiese al artista, ahí comencé mi camino como promotor de eventos”.

Actualmente, Manuel Villegas recorre el mundo entero como promotor de shows y manager junto a su empresa ‘Totalisimo’, encargada, por ejemplo, de realizar el espectáculo de inauguración del Centro Comercial Nevada Shopping en 2016. Su larga trayectoria le ha llevado a escribir ‘Vivir por amor al arte’, libro en el que no solo cuenta sus infinitas anécdotas con artistas mundialmente conocidos, sino que también busca “abrir la mente de quien lo lea y que puedan aprender con las vivencias que yo he tenido. Yo vendo artistas a promotores y he visto casos de éxitos y de fracasos. Intento plasmar diez puntos importantes que un promotor debe tener en cuenta, además de mostrar que uno se puede dedicar a muchas cosas aunque no se sea un virtuoso de la música”, explica Manuel Villegas. Entre los muchos consejos que puede aportar, Villegas alude a uno que siempre ofrece: “Si te gusta mucho un artista, por ejemplo March Anthony, tienes que tener en cuenta que desde el fanatismo por ese artista no se puede ser objetivo a la hora de tomar decisiones. Si te gusta mucho un cantante compra la entrada para su concierto y ve a verlo. Si es a modo empresarial, no pienses en si te gusta o no el artista”.

La historia de este granadino, llena de vivencias, experiencias, tropiezos, aciertos y viajes a todos los lugares del mundo, no podría entenderse sin la figura de Plácido Domingo, autor, además, del prólogo de ‘Vivir por amor al arte’. Para Manuel Villegas, Domingo ha sido todo un referente en su carrera desde el inicio. “La magnitud internacional que tiene trabajar con alguien como él me ha obligado a perfeccionar mi inglés. Cuando trabajas con un artista como Plácido, de nivel internacional, el trabajo después es más sencillo porque copias y pegas el método en otros géneros”.

En su vida profesional también entran nombres como el de Pastora Soler o los Gypsy Kings, “banda de la que soy manager actualmente y con los que hago unos 70 conciertos al año por todo el mundo. Los próximos serán en Barcelona el 27 de diciembre, que ya tiene sold out, el 29 de diciembre un concierto en una cena de lujo para 500 personas en Estambul y acabaremos el año, el 31 de diciembre, en Dubai, en el emblemático hotel Burj Al Arab Jumeirah”.

Su vida, para muchos, parecerá de ficción, pero es completamente real gracias a la dedicación y la pasión que este granadino le ha brindado a la música. “Estoy para servir a mis clientes y ayudarles en todo lo que necesiten. Trabajo para eventos públicos y privados y lo que trato de hacer es darle al cliente aquello que pueda encajar mejor con, por ejemplo, sus gustos, edad de los asistentes… Es un orgullo que dejen en manos de mi empresa el éxito o el fracaso de sus eventos”.

Con tantos años en el mundo de la música, Manuel Villegas cuenta con un sinfín de anécdotas con artistas como Pastora Soler, la cual “me llamó para pedirme consejo para actuar en Eurovisión”, Rosario Flores o Raphael, al cual recuerda en un “concierto en Miami hace unos cuatros años y al llegar a la prueba de sonido ves que se para a saludar a todo el mundo, desde el técnico hasta el barrendero. Es una artista que si está ahí arriba es por algo”. También Monserrat Caballé de la que rememora esos momentos en los que “ella me contaba cómo fueron los momentos en los que Freddy Mercury le contó su enfermedad”. Su vida da para uno y mil libros más, aunque con este primero, ‘Vivir por amor al arte’, es de momento suficiente para conocer una vida de esfuerzo y dedicación y, sobre todo, para entender y aprender que con trabajo el éxito es posible.