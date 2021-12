Radiografía de la violencia machista: 37 asesinadas, 46.000 denuncias y ocho niños huérfanos en Granada desde 2003

El asesinato de Lorena Requena presuntamente a manos de su expareja ha sido el último episodio de un problema que, desgraciadamente, parece no tener fin. Lorena tenía 44 años y dos hijas de seis y cuatro. No había presentado denuncias previas. Tampoco constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).

Cuando la justicia confirme que se trata de un caso de violencia machista, su nombre se unirá al de las otras 37 mujeres asesinadas en Granada desde 2003, año en el que comenzaron los registros oficiales bajo los parámetros actuales. En Andalucía, únicamente Málaga (44) y Sevilla (40) han registrado más asesinatos desde entonces. Ni siquiera en la provincia de Cádiz (20), que supera en más de 300.000 habitantes a la de Granada, la cifra es inferior.

Los números a veces ocultan los rostros, pero cruzar los datos también sirve en ocasiones de ayuda a las administraciones para elaborar protocolos. Rostros como el de la también granadina Ana Orantes, que en 1997 se convirtió en una de las primeras mujeres en denunciar su calvario. Su valentía, o más bien la cobardía de su exmarido, le costó la vida. La quemó viva tras contar en Canal Sur lo que estaba sufriendo. Aquel asesinato marcó un antes y un después en la lucha contra esta la violencia machista, pero no sería hasta seis años más tarde cuando se instauraría el protocolo de monitorización y seguimiento actual.

De los 37 casos contabilizados en la provincia hasta 2020 –aún no se incluye el de Lorena– por el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, en 27 no había denuncia previa, tal y como sucedió en el de la mujer residente en Parque Nueva Granada. Solo sí se había interpuesto en cuatro de ellos. En otros seis no consta.

De los 37 asesinatos machistas, solo en cuatro había denuncia previa; ninguna de ellas convivía en ese momento con su asesino

Pero hay algo más. Ninguna de esas cuatro mujeres que denunciaron antes de ser asesinadas a manos de sus parejas o exparejas convivía con el homicida, lo que pone de relieve la importancia de garantizar la protección de la víctima desde que empieza a percibir los malos tratos. Lo que implica otro tipo de violencias como la psicológica.

En el conjunto de España existe un mayor equilibrio entre ambos indicadores, pues 118 de ellas sí residían junto al hombre frente a las 112 que no. Y un dato, la denuncia solo se interpuso de oficio en uno solo de los 1.120 casos con resultado de muerte registrados hasta el día de hoy en las estadísticas del Ministerio.

Nueve de las 37 víctimas en la provincia tenían entre 31 y 40 años (303 sobre en el conjunto del estado) y sorprende que en un tramo de edad tan avanzado como entre los 71 y los 84 se sumen hasta seis. Un total de 25 mantenían una relación de pareja cuando les arrebataron la vida, cinco ya habían cortado el vínculo con su asesino y otras siete se encontraban en fase de separación. Los años 2006 y 2008 fueron en los que más crímenes machistas registró Granada, con cinco cada uno. 2021 no había sumado ninguno hasta el viernes.

Denuncias y llamadas al 016

Desde 2009 se han presentado en la provincia 46.193 denuncias por violencia de género: 1.784.401 en toda España, con Andalucía a la cabeza (365.457), seguida de Madrid (277.176), Comunidad Valenciana (247.602) y Cataluña (244.539).

Los juzgados de la capital (32.572) son los que más han recibido. Le siguen los partidos judiciales de Motril (4.381), Santa Fe (3.860), Loja (1.352), Guadix (1.083), Almuñécar (1.012), Baza (949), Órgiva (774) y Huéscar (210).

Casi 40.000 denuncias se originaron por un atestado policial, ya fuera tras denuncia de la víctima, la inmensa mayoría (36.434); intervención directa de los agentes (1.725) o con denuncia familiar (420). 5.587 se materializaron tras un parte de lesiones, 1.442 fueron presentadas directamente por la víctima, 97 por los familiares y 488 tras una atención sanitaria o a través de otros terceros. El año 2017 fue en el que más se notificaron: un total de 4.082.

Respecto al número de llamadas al teléfono 016 de atención a las víctimas, de las 20.325 atenciones realizadas desde 2007 en la provincia, 13.779 llegaron por medio de la propia víctima, 5.830 fueron de familiares o allegados, 10 de desconocidos, 43 no constan y 663 corresponden a la categoría 'otros'. En este caso, 2016 fue el año que más de estas llamadas contabilizo: 85.318.

Cabe destacar en este apartado que el Sistema VioGén de seguimiento integral en los casos de violencia de género computa un total de 11.814 y 6.230 con protección policial en el territorio granadino desde 2013.

Los menores, las otras víctimas

Por otro lado, la violencia de género ha dejado a ocho menores huérfanos en la provincia desde 2003. Todos ellos a partir de 2016. Y aunque la violencia vicaria supone un problema sobre el que cada vez existe más concienciación, como se demostró con las pequeñas Anna y Olivia en Tenerife o con Ruth y José en Córdoba, no fue hasta 2013 cuando comenzó a introducirse también como una forma de violencia machista.

Granada no se cuenta entre las cuatro provincias andaluzas con estos casos. Tampoco Córdoba pese al antes mencionado 'Caso Bretón'. Pero esto no se trata de un error, sino que fue este doble crimen, ocurrido precisamente en 2013, el que motivó la aparición de dicha estadística. Estadística –esta y todas las anteriores– que solo tiene una cifra válida, el cero.