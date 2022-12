Susto mayúsculo el que se han llevado los vecinos de la calle Santa Bárbara este miércoles. Un hombre que aún no ha sido identificado ha atravesado con un camión de reparto una barrera de palés que el conductor del vehículo había dispuesto previamente a modo de barrera para evitar su huida tras robárselo.

El suceso ha ocurrido a las 13.00 horas a la altura de la Subdelegación de Defensa de esta céntrica arteria de la capital y ha sido captado por la cámara de un testigo presencial. GranadaDigital ha tenido acceso al vídeo, que inevitablemente trae a la memoria imágenes de atentados perpetrados no hace tanto con este tipo de vehículos en Las Ramblas de Barcelona o el Paseo de los Ingleses de Niza.

Tal y como se puede ver en el documento, el desconcierto domina los primeros segundos de la escena. Después, el camión atraviesa virulentamente la barrera dispuesta en Santa Bárbara, arrasando una obra a pie de calle y dejando algunos desperfectos materiales. Por suerte, no hay que lamentar daños personales.

"Pasó un chico corriendo y diciendo: "Me han robado, me han robado. Paren el camión". Yo no entendí nada. Una chica que iba por la otra acera y yo nos echamos a un lado. Cuando llegó a la esquina, el chico cogió unos palés y los cruzó para que el camión no pasara porque venía de San Juan de Dios, bajó por Almona de San Juan de Dios y dobló por Santa Bárbara. Cuando vio los palés, aceleró y pasó", ha relatado a este periódico un vecino de esta calle del centro de Granada.

De acuerdo a su testimonio, al ver que no podía seguir recto por ser dirección prohibida ni tampoco girar a la derecha, donde están las escaleras de Hacienda, el presunto ladrón decidió doblar a la izquierda por Santa Bárbara, justo enfrente de la Subdelegación de Defensa, cuyas cámaras de seguridad podrían haber registrado la secuencia de los hechos. Afortunadamente, parece que el tráfico era muy fluido en ese momento y ningún otro coche ni persona se encontraba en la trayectoria de su huida. Pudo acabar en tragedia.