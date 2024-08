Verano con mascotas: el auge de los paseadores y cuidadores de perros en Granada

El verano con mascotas se puede convertir a veces en un serio problema para la gente que quiere disfrutar de unas vacaciones. Cada vez hay más sitios donde distintas especies, como los perros, pueden ser uno más, pero en otros destinos no están todavía acostumbrados a ello y termina siendo un impedimento.

Por ello, la labor del paseador y cuidador de perros cada vez va más en alza en España y, en concreto, en Granada, donde distintas personas se aseguran de que distintos animales reciban el cuidado adecuado.

Este sector ha sufrido un gran incremento en estos últimos años. Desde después de la Covid-19, los paseadores y cuidadores han aumentado y, algunos de ellos, pueden ganarse prácticamente la vida con este trabajo. Los perros suelen ser los animales que más demandas ocasionan. Son mascotas que requieren de una gran atención y que habitualmente suelen tener más complicaciones.

Durante los meses de verano, las grandes cantidades de solicitudes en la demanda de paseadores y cuidadores de perros es evidente. Según datos de plataformas especializadas en servicios para mascotas, como Rover y Gudog, las peticiones de paseos y cuidado de los canes se dispara hasta un 40% entre junio y agosto.

Paseadores y cuidadores: pasión y dedicación

El perfil de paseadores y cuidadores de perros ha evolucionado considerablemente. Lo que antes era visto como un trabajo temporal o secundario hoy se ha convertido en una profesión especializada. Muchos cuidadores han recibido formación en comportamiento canino y primeros auxilios para animales, lo que les permite ofrecer un servicio más completo y confiable.

Mayka, que cumple dicha labor, atiende a GranadaDigital para hacernos ver cómo es este trabajo y todo lo que requiere: "estudié educación canina, por lo que trato a cada perro con mucho cuidado y mimo. Cuando tienes un perro, hasta que no tienes confianza, no puedes dejarlo solo. A mi perra la tuve que educar muy bien para que admitiera a otros perros. Ahora en verano te puede venir de todo, aunque la mayoría de los que cogemos vienen buscando estar en un ambiente familiar".

No es un hobbie. De hecho, necesita de un requerimiento sobre el tema bastante amplio. En este caso, Mayka llega a utilizar música y juguetes especiales "para tranquilizar y entrenar" a unos canes que tienen que acostumbrarse a distintas zonas dependiendo de dónde viva el cuidador, como "pisos o cortijos".

Tener su comida especializada, camas y arneses, estudiar los comportamientos... No es tan simple. De hecho, Mayka llega a compararlos "con niños chicos". "Hay que analizarlos psicológicamente (comportamientos, necesidades, etc). Hay que conocerlos bien, sobre todo si son cachorros. Son como niños chicos. Hay que tener cuidado con los cables, alturas, en la calle… No saben de peligro. Además, cada uno es un mundo. Hay algunos más enérgicos, otros que son de casa, otros de campo, etc".

El crecimiento y auge de unos trabajos pocos reconocidos

El auge de esta profesión no solo se debe al incremento de las vacaciones. Otros factores, como el aumento en el número de adopciones de perros, también juegan un papel importante. Según datos de la Fundación Affinity, las adopciones de perros en España crecieron un 20% en 2023 en comparación con el año anterior. Con más perros en los hogares, la necesidad de servicios que aseguren su bienestar durante las ausencias de los dueños ha aumentado.

La visibilidad que también ha tomado es bastante palpable. La existencia de varias plataformas digitales ha facilitado la conexión entre cuidadores y dueños. Olga, otra paseadora de perros que atiende a GranadaDigital, refiere algunas aplicaciones "como Rover o Gudog", muy usadas dentro de este mundillo, aunque asegura que el "boca a boca" es la mejor vía siempre: "en mi caso comencé cuidándole el perro a una amiga. Luego a otra. Tuve perro 17 años antes y vi una manera de rentabilizar todo. A mí me ha funcionado mejor el boca a boca".

Y es que este nicho es rentable. De hecho, en épocas como ahora las cantidades económicas aumentan mucho más, ya que se quedan más tiempo con estos protagonistas. Mayka comenta que en los meses normales puede llegar a sacar "entre unos 400 y 500 euros", aunque en julio y agosto "sube un poco", pero en navidad es cuando realmente se disparan. Las épocas de final de año son claves ya que mucha más gente se va e incluso dejan a los perros por más dinero, pudiendo llegar a sacar "unos 1.000 euros".

Factores complejos para el verano

La calor es uno de los principales inconvenientes para estos trabajadores. En épocas concretas del verano, donde las temperaturas se disparan, necesitan tener un cuidado especial y regular el tiempo que pasan en las calles para evitar riesgos. Marta, otro caso de paseadora de Granada, reconoce que tiene que jugar mucho "con el factor tiempo y clima". "Hay que estar pendientes de si beben agua, sobre todo en perros con sobrepeso o muy mayores. Ellos no pueden regular el calor corporal de forma tan fácil como los humanos", mientras que asegura que a algunos "tenemos que mojarlos y ponerles agua a su disposición", aunque no se deben forzar nunca "a que hagan algo que no quieran". En otros casos se optan por llevar a ríos o fuentes para que puedan jugar, entretenerse y estar frescos.

También es clave tener un contacto directo con los dueños. Al final, estos se quedan preocupados con la marcha del animal, por lo que habitualmente suelen hacer distintas actividades para enseñarles cómo están. "En mi caso grabo vídeos de los perros e intento que sean personalizados", asegura Olga, mientras que Mayka opta "por enseñarles los avances directos del perro" en caso de que venga con algún déficit, como puede ser la socialización, el carácter o incluso el comer.

No todo el mundo hace eso, por lo que ellas, desde su experiencia, afirman que lo mejor que se puede hacer es buscar paseadores y cuidadores "con buenas reseñas", más que el precio que tenga. "Hay que estar muy seguros con quién se deja el perro. Mejor llevarlos a gente con conocimientos o residencias. Los perros también tienen sentimientos. Mientras más les gusten, quieran saber y entiendan, mejor", manifiestan.

El futuro del sector parece prometedor. Con una sociedad cada vez más consciente del bienestar animal, es probable que la demanda de estos servicios siga en aumento. Además, la profesionalización del sector podría consolidar a los paseadores y cuidadores de perros como un pilar fundamental para los dueños de mascotas.