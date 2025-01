Myrto Uzuni ha roto su silencio para despedirse del Granada y su afición, además de dar un palo a la actual propiedad nazarí y sus directivos. El delantero albanés ha publicado en su perfil oficial de Instagram un mensaje dirigido especialmente al granadinismo, a los jugadores con los que ha compartido vestuario y a los empleados de la entidad, en el que ha adelantado el anuncio de su marcha, que será oficial en las próximas horas. "Espero que esto sea un ‘hasta luego’ y no un adiós definitivo, hasta que esta gente ya no esté en el club", ha esgrimido. El acuerdo con el Austin, que desembolsará la cantidad correspondiente a su cláusula de rescisión, lleva días cerrado, si bien unos trámites burocráticos han retrasado hasta el momento la comunicación de su incorporación a la MLS.

El delantero ha asegurado que su despedida llega "con lágrimas en los ojos", después de haber militado en el club durante "tres años inolvidables". "Gracias a mis compañeros, entrenadores, los utilleros, las chicas de cocina, la gente que trabaja duro y no salen en televisión, por compartir momentos de triunfos y derrotas que me marcaron para siempre", ha expresado el albanés, quien ha repasado posteriormente su paso por el Granada. "Llegué en 2022, vivimos un descenso que me hizo más fuerte y en 2023 alcancé mi mejor versión, logrando el Pichichi con 23 goles y el título de campeones. En 2024, aunque marqué 11 goles, no fue suficiente para salvar al equipo. Jugué lesionado con agujas cada partido y me perdí la Euro 2024 porque sentía el peso de vuestro apoyo y di todo por esta camiseta", ha indicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MYRTO UZUNI🦁 (@myrto_uzuni)

"Hoy me toca tomar una decisión difícil por mi familia. Dejo este club con orgullo, siendo el máximo goleador extranjero de su historia (49 goles, 8 asistencias en 106 partidos). Nunca olvidaré vuestro apoyo, especialmente el de la Curva Sur. Espero que esto sea un ‘hasta luego’ y no un adiós definitivo. Hasta que esta gente ya no esté en el club. Porque el Granada merece estar siempre en la Liga. Mi corazón siempre será rojiblanco", concluye el mensaje de Uzuni. El jugador ha acompañado este texto con un vídeo que recoge algunos de sus goles como granadinista.

