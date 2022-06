Estos son los usos más habituales de una VPN

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las VPN? Ocultar nuestra IP cuando estamos navegando por sitios que no nos convencen es una manera de proteger la identidad que tenemos en Internet, esa marca que nos define. Bastante popular en el ciberespacio, esta red privada virtual nos ayuda a estar tranquilos mientras navegamos.

Conectando cualquiera de nuestros dispositivos podemos incluso hacer uso de los recursos que tiene la red local. Esto, que nos mantiene en oculto durante el paseo, supone que nadie sabe quienes somos ni cuáles son nuestras intenciones dentro del ordenador por el que estamos indagando.

¿Cuáles son los usos frecuentes de una VPN?

Sabemos que la VPN oculta nuestra IP de forma segura. Siempre que queramos navegar sin que nadie sepa la identidad que llevamos está bien que recurramos a esta herramienta que tanto tiempo viene dando guerra pero, ¿qué otras cosas podemos hacer con ella? A continuación, te dejamos con algunos de los usos más frecuentes:

Acceso a recursos restringidos de empresas

La seguridad de los datos de una compañía es algo que se mira con lupa y es que nadie quiere que sepan algunos detalles sobre su vida o lean documentos en los que se habla de números explícitos. Sin embargo, controlando bien una VPN podemos navegar por dónde queramos mirando hacia esos rincones ocultos. ¿Hacemos la prueba?

Acceso a la red del trabajo

¿Cuántas veces te has marchado de la oficina teniendo cosas pendientes? Gracias a estas redes privadas podemos acceder fácilmente a los sistemas del trabajo desde los que podremos completar esa tarea. Sin apuros y con los códigos exactos que nos hacen falta, seguro que hacemos uso de esto más de una vez.

Ocultar datos de navegación

Son muchos los usuarios que no quieren que se vean esos sitios en los que han estado navegando y para esto nada como una VPN que nos haga pasar por la nube como si nada, como si fuese otro el que estaba aquí. Útil también para las redes que no creemos seguras, como ves tiene muchos aspectos positivos a valorar.

Evitar la censura en Internet

¿Cuántas veces has querido ver una película para la que no tenías los permisos que se necesitaban de inicio? Si viajamos a otro país y ponemos Netflix nos daremos cuenta de todos los contenidos que hay que, cuando volvamos a España no vamos a tener y es aquí donde entra en juego el recurso de la red privada. ¡No dejes de usarla!

Como vemos, las VPNs mejoran la privacidad de datos y protegen a los usuarios contra malwares que quieren penetrar en nuestro ordenador. Sin embargo, también resultan muy útiles para acceder a esos recursos que nos ayudan en un momento determinado, que necesitamos para completar el trabajo que debíamos hacer.

Con todo a favor, si lo que quieres es una navegación segura mientras disfrutas de privilegios que no tienen otros, nada como hacerte con una de estas redes encriptadas para estar tranquilo y disfrutar de la experiencia porque, a fin de cuentas, es de lo que se trata cuando estamos por Internet. ¿Te animas?