Fran Escribá: "Con esta victoria tenemos una nueva oportunidad"

El Granada CF ha logrado una victoria importantísima en el derbi ante la UD Almería (3-1). Los rojiblancos vuelven a estar a dos puntos del playoff con el golaverage ganado y con un Fran Escribá que vuelve a tomar oxígeno.

Valoración: "Hace dos semanas estábamos en una situación similar. Ojalá sea un punto de inflexión. El equipo está bien y fuerte en casa, pero necesitamos sumar de tres en casa. Si no mejoramos el rendimiento en casa no nos dará".

No repetir errores a domicilio: "Los partidos que vienen son distintos. un equipo como el Albacete está rindiendo muy bien. son distintos, lo que quiero es que cuando acabe el partido, con independencia del resultado, que la gente se vaya contenta en casa. En todo momento demostramos que quisimos ganar

Trigueros: "Ha sido muy importante. entre el golpe que te llevas y que ellos dominaban pensamos que con Manu íbamos a tener más control. No solo defendimos mejor, tuvimos más control del juego. Nos ha aportado mucho. Parece que das pasos atrás, el equipo empezó a atacar mejor".

Esquema inicial: "En los últimos partidos ellos habían jugado por dentro y no queríamos que nos hicieran superioridad. La sensación era que noqueríamos quedarnos cortos en ataque. Contento porque todos esos cambios que parecían defensivos han cambiado para bien al equipo.

Loïc Williams: "Lo he visto muy bien hoy. Ha minimizado a Suárez y Baptistao. Con muy pocos errores. Hemos tenido lesiones de gente muy importante. para estos partidos si tenemos más cambios será mejor".

Ambiente: "El recibimiento ha sido muy bueno. En los últimos partidos coincideron con malas condiciones climaológicos. Se oía mucho ruido. Les estamos dando demasiados disgustos, ojalá les podamos seguir dando alegrías".

Playoff: "Me pongo más nervioso con los rivales que con nosotros. Me he enterado de lo del Eibar después, de cómo ha sido. A veces ocurren estas cosas en el fútbol. Nos pusimos muy cerca hace dos semanas, para nosotros es una nueva oportunidad, pero quedan pocas. No podemos permitirnos fallar".

Afición: "A la gente hay que darle. Sí me gustaría quela gente tuviera la confianza en el grupo que nosotros queremos. Hay que ser humildes y saber que el ascenso está muy lejos. A mí me gustaría que hubiera un entorno optimista, porque tenemos capacidad para llegar".

Golaverage ganado: "Le damos mucha importancia. A veces ganas 5-0, de repente te meten uno y pasa mucho. El general es muy importante, tenerlo ganado te da una tranquilidad tremenda. Hay que tenerlos en cuenta todos, cada gol es importante".