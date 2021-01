La UGR no permitirá la videovigilancia con doble dispositivo en los exámenes online

Desde este martes 19 de enero, la Universidad de Granada comienza su periodo de evaluaciones del primer semestre. El aumento progresivo de los contagios y la entrada en la tercera ola de la pandemia hizo que miles de estudiantes reclamasen un periodo de exámenes online. Finalmente, la UGR permitió que fuesen los departamentos de las diferentes asignaturas los que decidiesen el método de evaluación. Con el inicio de los exámenes, la mayoría de los profesores se han decantado por la evaluación online, aún así, algunos alumnos tienen que acudir a sus respectivas facultades para poder examinarse.

En relación a los exámenes no presenciales, la Universidad de Granada no permitirá la videovigilancia con doble dispositivo en sus evaluaciones online ni herramientas de ‘proctoring’, que permitirían que las pruebas pudieran ser monitorizadas y vigiladas desde diferentes lugares a través de medios telemáticos, para no lesionar el derecho a la intimidad de sus estudiantes. Por su parte, los exámenes orales podrán ser grabados.

Así lo resuelve la rectora, Pilar Aranda, en una resolución fechada este martes en la que se recogen las medidas para el desarrollo de los exámenes no presenciales del primer semestre, después que la UGR haya apostado por que la evaluación sea preferentemente no presencial para minimizar el riesgo de contagio de la Covid-19.

En la resolución, consultada por Europa Press, se expone que con estas normas se pretende “dotar de seguridad y garantía al correcto desarrollo de las pruebas” online en lo referido a la normativa sobre protección de datos y se recuerda a los alumnos que durante el examen deberán evitar la captación de imágenes relativas a su vida privada.

Para la correcta supervisión de la prueba la cámara del dispositivo a través del cual realicen el examen y el micrófono deberán estar activos si así lo requiere el profesor. No se admite la videovigilancia con doble dispositivo, ni herramientas de ‘proctoring’ que lesionen el derecho a la intimidad del interesado o la intromisión domiciliaria, tales como el uso de técnicas biométricas de reconocimiento facial, que requieren de una formación específica del profesorado y estudiantado.

Los estudiantes deberán acreditar su identidad mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido de identificación admitido por la Universidad de Granada. Las evaluaciones realizadas por videoconferencia podrán ser grabadas por el profesorado, con el fin de garantizar los derechos del estudiante y el deber de conservación, contemplados en la normativa de evaluación y calificación de los alumnos. En ningún caso, los estudiantes podrán distribuir a terceros los enlaces para acceder a la reunión.

Sólo se permitirá la reproducción del material grabado, pero no la descarga del mismo, y una vez iniciada la grabación, se dará lectura de un texto informando a los estudiantes de las condiciones en las que se produce esta grabación. Deberán estar habilitados tanto el micro como la cámara.

En todo caso, la Universidad de Granada informa al estudiantado de que los datos solo se conservarán a efectos de revisión y por el tiempo estrictamente necesario conforme a lo determinado por la normativa universitaria, hasta finales del siguiente curso académico.

En el caso de pruebas distintas a la prueba oral, no se considera necesaria la grabación dado que los resultados de la prueba realizada por el estudiantado y entregado al profesorado constituyen a juicio de la universidad la evidencia que permite garantizar el derecho a revisión y cumplir con el deber de conservación.

Para la evaluación no presencial se utilizará la plataforma institucional PRADO, Google Meet para videoconferencias y Google Drive para almacenamiento de sesiones grabadas y de ficheros de gran tamaño.

Incidencias

En aquellos supuestos en los que, de forma justificada, la exposición a la cámara pueda suponer una manifestación evidente de datos referidos a la salud u otros especialmente protegidos, el estudiantado deberá poner en conocimiento del profesorado estas circunstancias antes del inicio de la prueba.

En tales casos, el profesorado decidirá si adopta otra herramienta de evaluación no presencial que no interfiera en la necesaria protección de este tipo de datos personales, salvo que cuente con el consentimiento expreso e inequívoco del estudiantado al visionado y a la captación de sonido durante su examen.

Ante las incidencias por cuestiones técnicas o sobrevenidas no imputables a ninguno de los sujetos que intervienen, -entre las que se deberán valorar las derivadas de los efectos de ser víctima, directa o indirecta, del coronavirus -, la UGR explica que se deberá habilitar un día y horas diferentes para su realización, sin perjuicio de la posibilidad de valorar por el profesorado la parte de la prueba realizada por el afectado hasta ese momento.

La Universidad granadina recalca que en el desarrollo de las pruebas de evaluación no presencial “se respetará la ética e integridad académica aplicable en el ámbito universitario y, en especial, los principios de mérito individual, autenticidad y originalidad de las pruebas”.

Se promoverá así “un uso responsable y adecuado de las herramientas de evaluación no presencial, y se evitarán las conductas fraudulentas que, en su caso, tendrán las consecuencias académicas y disciplinarias previstas en la normativa vigente”, advierten desde la institución docente.