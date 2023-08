Trasladan condolencias desde Andalucía a la futbolista Olga Carmona tras la muerte de su padre

Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de condolencias hacia la jugadora andaluza de la Selección Española Femenina de Fútbol Olga Carmona por el fallecimiento de su padre, noticia que conoció minutos después de proclamarse campeona del mundo, en Sidney, al imponerse el combinado nacional al conjunto inglés por un tanto logrado, precisamente, por la deportista sevillana. La Junta de Andalucía y cargos públicos del ámbito de la política, el deporte y la sociedad en su conjunto han traslado mensajes de ánimo y cariño para ella y su familia.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado "todo el cariño de Andalucía para su familia en un momento tan difícil". "Olga, has hecho feliz a un país entero que está a tu lado. Nuestro sentido pésame y un fuerte abrazo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, también ha expresado su más sentido pésame y ha querido enviar "un grandísimo abrazo" y "todo el cariño del pueblo andaluz para nuestra campeona".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que "hoy tu ciudad te abraza, al igual que la has hecho feliz. Nos has dado una alegría que jamás olvidaremos y ahora todos estamos contigo en estos duros momentos. Mi más sentido pésame a todos tus familiares y amigos".

En el mundo del deporte, el Sevilla Fútbol Club, entidad en la que militó más de una década, también ha expresado su pésame en las redes sociales citando el tuit de la Federación en el que informaba de la muerte del padre de Olga Carmona. "El Sevilla FC expresa sus condolencias a nuestra canterana y sus familiares en estos momentos tan duros. Mucha fuerza y ánimo".

La Universidad Pablo de Olavide y la Asociación de Mujeres Gitanas Fakali también han expresado públicamente su pésame por el fallecimiento del padre de la jugadora sevillana, que una vez tuvo conocimiento de la noticia se manifestó en sus redes sociales: "Y sin saberlo, tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".