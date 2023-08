Torvizcón aprueba las expropiaciones necesarias para instalar la línea eléctrica de su Agrupación de Vertidos y EDAR

El Ayuntamiento de Torvizcón ha aprobado en Pleno la relación de los propietarios y titulares de los derechos afectados por la expropiación de urgencia de sus bienes para la instalación de la línea eléctrica para el suministro necesario para la construcción y funcionamiento de la Agrupación de Vertidos y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio.

El consistorio de Torvizcón ha informado que en cumplimiento de los artículos 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se ha convocado "por plazo de 15 días trámite de información pública, a fin de que quienes se estimen interesados en el procedimiento puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la rectificación de errores padecidos en la relación que se hace pública y presentar, en su caso, alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de aquellos".

“Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento [http://torvizcon.sedelectronica.es]. El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia. En caso de que no se produjeran alegaciones, se considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el expediente expropiatorio; y de producirse, se emitirá informe técnico sobre las mismas", ha señalado el consistorio.

Los bienes que van a ser expropiados son las siguientes parcelas rústica situadas en Yeseras:

Nº de orden: 1

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 49, Subparcela f

Ref. Catastral: 18182A004000490000EW

Propietario: SABIO LÓPEZ MATÍAS

Domicilio: C/ CHINA, 4, 18430 Torvizcón (Granada)

Superficie suelo (m²): 4.438

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 36

Servidumbre de vuelo (m²): 158,36

Servidumbre de acueducto (m²): 0

Valoración expropiación (euros): 113,40

Valoración servidumbre (euros): 99,77

Uso actual C- Labor o Labradío secano

Tipo catastral: C- Labor o Labradío secano

Valoración expropiación (€/m²): 3,15

Valoración servidumbre (€/m²): 0,63

Nº de orden: 2

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 49, Subparcela c

Ref. Catastral: 18182A004000490000EW

Propietario: SABIO LÓPEZ MATÍAS

Domicilio: C/ CHINA, 4, 18430 Torvizcón (Granada)

Superficie suelo (m²): 21.374

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 0

Servidumbre de vuelo (m²): 514,80

Servidumbre de acueducto (m²): 0

Valoración expropiación (euros): 0,00

Valoración servidumbre (euros): 643,50

Uso actual O - Olivo secano

Tipo catastral: O - Olivo secano

Valoración expropiación (€/m²): 6,27

Valoración servidumbre (€/m²): 1,25

Nº de orden: 3

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 72

Ref. Catastral: 18182A004000720000ED

Propietario: CORREA DE LOS RÍOS ERNESTO

Domicilio: C/ GARCIA, 8, 18430 Torvizcón (Granada)

Superficie suelo (m²): 4.177

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 0

Servidumbre de vuelo (m²): 269,81

Servidumbre de acueducto (m²): 0

Valoración expropiación (euros): 0,00

Valoración servidumbre (euros): 37,77

Uso actual: MT Matorral

Tipo catastral: MT Matorral

Valoración expropiación (€/m²): 0,69

Valoración servidumbre (€/m²): 0,14

Nº de orden: 5

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 53

Ref. Catastral: 18182A004000530000EA

Propietario: 50% PORTER PENNY 50% PORTER MARTIN JOHN

Domicilio: CS OLIVO LAS RAMBLAS, 18430 Torvizcón (Granada) Y C/ GRANADA, 1 PI:BJ 18400 Órgiva (Granada)

Superficie suelo (m²): 11.542

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 36

Servidumbre de vuelo (m²): 428,93

Servidumbre de acueducto (m²): 0

Valoración expropiación (euros): 225,72

Valoración servidumbre (euros): 536,16

Uso actual: O - Olivos secano

Tipo catastral: O - Olivos secano

Valoración expropiación (€/m²): 6,27

Valoración servidumbre (€/m²): 1,25

Nº de orden: 7

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 54, Subparcela a

Ref. Catastral: 18182A004000540000EB

Propietario: MORENO PUGA JOSÉ

Domicilio: C/ CONDE Garay, 7, 18430 Torvizcón (Granada)

Superficie suelo (m²): 4.842

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 53,92

Servidumbre de vuelo (m²): 609,87

Servidumbre de acueducto (m²): 276,53

Valoración expropiación (euros): 338,08

Valoración servidumbre (euros): 1.108,00

Uso actual: O - Olivos secano

Tipo catastral: O - Olivos secano

Valoración expropiación (€/m²): 6,27

Valoración servidumbre (€/m²): 1,25

Nº de orden: 8

Término municipal: Torvizcón

Tipo: Rústica

Situación: Yeseras

Polígono: 4, Parcela: 55, Subparcela a

Ref. Catastral: 18182A004000550000EY

Propietario: 33% COCA GONZÁLEZ M.CONCEPCIÓN, 33% COCA GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN, 33% COCA GONZÁLEZ FRANCISCA

Domicilio: RB CATALUNYA, 67, PT:04, PL:4, CL GARBI - URB. MAS FLASIA-695, CP 08007 BARCELONA (BARCELONA) Y CL MARINA 291 PL:05 PT:04, 17411 VIDRERES (GIRONA)

Superficie suelo (m²): 13.912

Modo afección: Parcial

Ocupación definitiva (m²): 7,07

Servidumbre de vuelo (m²): 0

Servidumbre de acueducto (m²): 60,89

Valoración expropiación (euros): 44,33

Valoración servidumbre (euros): 76,11

Uso actual: O - Olivos secano

Tipo catastral: O - Olivos secano

Valoración expropiación (€/m²): 6,27

Valoración servidumbre (€/m²): 1,25