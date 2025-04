Consternación en Almuñécar: "A mi hijo lo mató como un cerdo, lo dejó tirado en la calle"

Gabriel Qohelet -Gaby para quiénes le conocían- vivía en Almuñécar y tenía 33 años. Era de forma simultánea instructor de boxeo, albañil y además, también trabajaba como portero en locales de ocio. Tanto Gabriel como su familia, son muy conocidos en Almuñécar. El pasado 4 de abril, cuando volvía de trabajar, otro vecino de la localidad de 40 años le asestó catorce puñaladas que le provocaron la muerte. Conociendo únicamente estos datos, ya se trata de un hecho terrible, pero toda la verdad es aún peor. Esta tragedia no fue una mera casualidad, según relatan.

El reloj marcaba prácticamente las 16 horas cuando 'Gaby' fue al encuentro de su presunto homicida. Tras un largo historial de amenazas recibidas, la víctima había sido citada para "hablar de manera amistosa" en una céntrica calle, cerca de la mirada de muchos. El joven de 33 años, que recién salía de trabajar, llegó al lugar de los hechos donde ya se encontraba Fernando, de 40 años. Lo que él no sabía es que lo que acontecería enseguida estaba lejos de las intenciones anteriormente relatadas.

Tras una serie de amenazas, Fernando comenzó a pelear con Gabriel. Iba armado con un cuchillo, y sin un ápice de piedad, apuñaló a la víctima en el estómago hasta en catorce ocasiones. Malherido, Gabriel cayó de rodillas al suelo, momento en que varios testigos aseguran que el presunto asesino "esperó a que llegara la policía liándose un cigarro", y que "quería que lo último que viera Gabriel fuera su cara" creando una imagen de lo más aterradora y que nunca olvidarán. La víctima falleció cuando los servicios sanitarios se encontraban trasladándole para su posterior llegada al hospital por vía aérea.

Este lunes el detenido ha pasado a disposición judicial. Desde esa hora, cientos de personas se han concentrado en la puerta de los Juzgados al grito de "Asesino, asesino" para pedir justicia por el macabro y aparentemente premeditado crimen. Fernando 'El Vapor', como le conocen en la localidad y como aparecía escrito en muchas de las pancartas de los presentes allí, había publicado vídeos antes del crimen diciendo frases como "tú entrenando y yo colocándome para cuando me cojan los civiles" entre otras amenazas. Según una de las presentes en las puertas del Juzgado, Fernando "era un chulo, se creía el dueño de Almuñécar y sacaba navajas a la gente, ha tenido problemas con otras personas".

Rabia, dolor, indignación y lágrimas teñían las inmediaciones del Juzgado de Almuñécar. Familiares, amigos y vecinos han estado presentes en una jornada que superaba las cinco horas de espera. De una puerta a otra, todos esperaban estar cara a cara con el presunto asesino. "Es una injusticia lo que han hecho con él, era muy buena persona, muy querido por todo el pueblo" ha expresado una vecina a GranadaDigital. "Queremos que se haga justicia".

La que también ha tenido unas palabras para este medio ha sido Lenny, la madre de Gabriel. Lenny ha señalado a Granada Digital que a su hijo "no le gustaba meterse en problemas, los evitaba", y que lo sucedido a 'Gaby' ha sido por "defender a sus amigos", lo que derivó a un machaque constante que ha concluido en este horrible desenlace. "Lo mató como un cerdo, lo dejó tirado en la calle" ha dicho Lenny expresando su dolor, "lo que han hecho con mi hijo no es justo y no pedimos nada más, solo queremos justicia".

Finalmente, tras un largo despliegue de Policía Local y Guardia Civil, ha llegado al Juzgado de Almuñécar la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia -USECIC- de esta última. Tras varias maniobras de distracción, han logrado sacar encapuchado fuera del edificio al autor de los hechos, que tras compadecer ante el juez, ha sido condenado a prisión comunicada sin fianza, a espera del juicio. Aunque no por primera vez, ya que cuenta con delitos anteriores de los cuales aún algunos ni han prescrito según han declarado varias fuentes, el detenido ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Albolote para su ingreso en prisión según las medidas cautelares dictadas por la Autoridad Judicial.

