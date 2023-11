Sun&Snow 2024 revela parte de su cartel: el sonido club europeo marcará el ritmo en Sierra Nevada

Sun&Snow Weekend se pone en marcha con los primeros nombres que se suman a su cartel de quinto aniversario. Gran heterogeneidad de proyectos y formatos que aterrizarán en las pistas de Sierra Nevada en abril y que anteceden un 'line up' de vértigo para este aniversario. Una declaración de intenciones que pone de relieve una evolución musical del festival, que traslada su foco a la escena club europea, para transformar Sierra Nevada en el epicentro del sonido underground durante Sun&Snow Weekend 2024. Será el 5, 6 y 7 de abril de 2024.

'Courtesy' es el alias de la danesa Najaaraq Vestbirk. Un proyecto basado entre Berlín y Copenhague que aunque basado en la electrónica, explora diferentes disciplinas desde la propia música, autodefinida como ‘modern trance’ a la performance, las instalaciones o el vídeo. Tras pasar por clips como Berghain o Sonar, su próxima parada será Sun&Snow Weekend.

Desde Detroit, Dj Holographic sabe aunar el sonido techno, el funky o el house en sus sets. Habitual en clubs referentes como Panorama Bar, será una verdadera oportunidad disfrutar de su música en Sierra Nevada. Hunee por su lado, representa la escena alemana en su estado puro. Habitual colaborador de sellos como Rush Hour, WT o Future Times, Hunee ha conseguido conquistar un puesto propio en el circuito, como demostrará en Granada en abril.

No faltarán propuestas conjuntas como el set de Jimi Jules B2B Trikk. Confluencia entre el house y el techno en este set conjunto de este alemán y portugués, unidos por el sonido digital de la escena alemana.

John Talabot necesita pocas presentaciones. Uno de los nombres más sólidos del sonido club nacional, con una trayectoria que le ha llevado por las salas y festivales más importantes tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Clave su papel como productor desde Hivern Discs, será una de las estrellas de Sun&Snow Weekend 2024.

Sun&Snow Weekend apuesta también por las actuaciones en directo. El dúo Keope Live aterrizará en Sierra Nevada con su característica narrativa musical. Con sede entre Berlín y Presnica, han publicado dos álbumes hasta la fecha, el último de ellos 'Flikka Flokka’' en 2023, un trabajo basado en sonidos modulares con guitarra, que les ha llevado por todo el mundo. Su siguiente parada será Granada el próximo mes de abril. Deep House es el sonido que define a Leafar Legov. Desde Hannover, participó en la creación de Kettenkarussell. Un artista que destaca por ser fiel a un house dowtempo que define sus sets desde el formato live.

Por otro lado, Or:la es la nueva promesa de la escena electrónica en UK. Activa en el circuito tanto como productora, con su trabajo con varios labels, o sobre el escenario. Habitual en cabinas como Corsica Estudios en UK, Circoloco en Ibiza o Berghain en Berlín, será toda una oportunidad escuchar su música en Sun&Snow Weekend.

Gabor Schablitzki es el nombre propio detrás de Robag Wruhme. Un proyecto sólido del excomponente de Wighonomy Brothers, que ha explorado nuevos horizontes de la mano de sables como Vakant o Pampa Records. Una sesión que no dejará indiferente al público de Sun&Snow Weekend.

La escena andaluza está presente también en este avance con uno de los artistas más representativos del circuito electrónico en el sur, en el punto álgido de su carrera. Álvaro Mesa es en el escenario Way Of Thinking. Combina su faceta como dj con la de productor, colaborador habitual de sellos internacionales como MoBlack o Get Physical.

Junto a ellos, Sun&Snow Weekend suma a su 'line up' nombres como Cynthia Cardenas, Daniel Kelsan, Dubpaper, Gabi, Host, Otter, S3NR3 o Rober Peinado, que completan esta primera completa propuesta de 'line up' para el Quinto Aniversario del festival.

La electrónica volverá a tomar la estación de Sierra Nevada el próximo mes de abril con la quinta edición de Sun & Snow. Una propuesta de música electrónica con las pistas de la sierra como escenario. Tres jornadas de electrónica que también supondrán el fin de la temporada de ski, al ritmo de sonido club.

Sun & Snow además supone el cierre de temporada de una de las estaciones más populares del circuito, Sierra Nevada, con una oferta de deporte y también de ocio que durante el primer fin de semana de abril de 2024 estará concentrado en la escena electrónica, tomando la estación por completo y como espectacular cierre de una nueva y exitosa temporada de nieve en Granada.