Vídeo | La subida de precios tras la vuelta de vacaciones preocupa a los granadinos

Tras la vuelta de las vacaciones, llega el otoño, y con el, la rutina, en la que se deben afrontar muchos gastos. Algunos precios, como el de la gasolina, han dado un aparente respiro, otros elementos necesarios para el día a día no dan ningún descanso.

En una encuesta a pie de calle realizada por GranadaDigital, las opiniones encontradas son muy dispares. Hay algunas personas optimistas y con esperanza de cara al futuro, otras que advierten a la gente joven del futuro que asoma, y otras que son positivas. "Hay que ser optimistas", expresa un ciudadano.

Entre las mayores preocupaciones destacan la luz y la cesta de la compra. "Productos tan básicos como el tomate se están empezando a convertir en bienes de lujo", comenta un vecino, que añade que "normalmente he solido ser precavido y no me he tenido que privar de nada, pero aún así la cesta de la compra sube muchísimo".

La dueña de un quiosco cercano a la caleta comenta que "no ha tenido que subir los precios" porque sino la bajada de clientes se acentuaría mucho más. "Al final estamos trabajando para subsistir", concluye.

Otros encuestados destacan preocupaciones como el cambio climático y las reservas: "Cuando llegue el invierno, vamos a notarlo todo mucho más... veo el futuro muy negro, el calentamiento global, la falta de agua...", comenta un visitante procedente de Tenerife. Un extranjero de visita dice que "aunque España ha sido mucho más barata que el resto de Europa desde siempre", este año sí se ha notado una diferencia.

Otra de las cosas que más preocupan es la subida de la gasolina. "Estas vacaciones, en vez de un mes, me he ido dos semanas", comenta un conductor que se disponía a echar gasolina en la mañana de este miércoles. "Me he acabado gastando el doble en gasolina que el año pasado y solo he cogido el coche para lo indispensable", asegura.

Uno de los colectivos más afectados por la subida de los precios son los jubilados. "Con mil euros de pensión, ¿cómo me voy a ir de vacaciones?", comenta una señora perteneciente a este colectivo. "Antes ya nos costaba pagar la luz y el agua, ahora es mucho más acentuado", asevera.

La vuelta a los colegios, que requiere de libros y otros materiales educativos, también se ha encarecido. "Nosotros todavía no hemos ido a comprarlos por lo que nos vamos a encontrar", comenta una madre. Según el INE, los precios para la vuelta han subido alrededor de un 23%.

Aunque las opiniones sobre quién es el culpable y qué se debería hacer son bien distintas. La gran mayoría encuentra un denominador común: la guerra. "La paz y la estabilidad es lo que mejor nos vendría para volver a como estábamos antes", aseguran algunos ciudadanos que han hablado ante el micrófono naranja.