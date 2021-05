El Spain Classic Rally llega a Granada tras su cuarta etapa

Granada ha sido el final de la cuarta etapa de la tercera edición del Spain Classic Rally, que partió el pasado día 22 de Oviedo y llegó a la Abadía del Sacromonte, en donde se ubicó la primera universidad privada de España, procedente de Albacete en la cuarta etapa, el ecuador de la prueba.

El Rally es una Vuelta a España en ocho etapas que pasa por Asturias, Cantabria, Burgos, La Rioja, Soria, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Jaén, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva Badajoz, Cáceres y Ávila. Tras esta cuarta etapa con llegada a Granada, este miércoles se hará la quinta que partirá desde la capital granadina y llegará a la Torre del Oro de Sevilla.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas explicó que “el Spain Classic Rally combina deporte y turismo de forma acertada. La competición tiene el aliciente del paso por lugares singulares de la geografía española que en algunos casos son patrimonio de la humanidad”.

Participan vehículos matriculados antes de 1980 y que, por tanto, cuentan con más de 40 años de vida. En Granada se ha podido ver un Jaguar XK140 de 1957, un MG de 1966, un Seat 1430 de 1973, un BMW 2002 de 1977 o un Renault 5 de 1979, entre otros muchos. También están presentes otros algo más modernos como Porche 911, Toyota Celica, Renault 4, Ford Fiesta o Volkswagen Golf.

La clasificación se obtiene en función de la regularidad de los vehículos en distintos tramos en cada etapa. No se trata, por tanto, de correr, sino de mantener una velocidad estable durante ciertos tramos para llegar en el momento preciso. Esto que hoy podría ser relativamente fácil, no lo es para estos vehículos, ya que su tecnología no les permite contar con elementos hoy habituales como el control de velocidad o el GPS.

La victoria en la etapa que finalizó en Granada fue para el BMW118IS pilotado por Ricardo Ferrón y el granadino Luis Marín Sánchez.

El Spain Classic Rally lo organiza la Escudería Etcétera, con sede en Madrid, aunque en sus filas hay pilotos de varios puntos de España. El Ayuntamiento de Granada colabora con el Rally a través de la Concejalía de Deportes y de Granada Convention Bureau.