La solidaridad de un granadino que no conoce fronteras llega hasta Senegal

En tiempos convulsos como los que vive el mundo en la actualidad, donde las desgracias como la guerra de Ucrania, los afectados por los terremotos de Turquía y Siria, la inflación o la incertidumbre económica siguen copando las portadas de todos los medios de comunicación, la solidaridad se abre paso para aportar un pequeño halo de esperanza. La mayoría de las acciones de ayuda humanitaria se dirigen a los damnificados por la invasión rusa o por los terremotos, algo comprensible, sin embargo, hay un granadino que continúa con su particular lucha por mejorar la calidad de vida de los países africanos.

José Guardia, conocido por su gran acción durante la pandemia al abrir la cochera de su vivienda para repartir alimentos a los más necesitados, ahora ha emprendido un nuevo viaje al continente vecino para continuar con sus múltiples proyectos. El primero de los trabajos realizados, en esta ocasión en Senegal, ha consistido en la rehabilitación de un Centro de Salud ubicado en el poblado de Ndakhar Mbaye. El edificio se encontraba "prácticamente derrumbado", según explica el propio Pepe Guardia, por lo que decidieron "levantarlo y adecentarlo con mesas, camillas... todo lo necesario para que se realice la atención primaria, de la que se benefician más de 3.000 personas".

La labor de la asociación de este vecino de Albolote no queda aquí. En septiembre de 2021, Guardia comentó a GranadaDigital una iniciativa que aun no podía realizarse por la existencia de las restricciones a consecuencia del coronavirus, un proyecto que, un año y cinco meses después, al fin se ha llevado a cabo. La escritora Chelo Araque Jiménez cedió un relato a la 'Asociación José Guardia. Necesidades Sin Fronteras' titulado 'Soñando Sueños', un texto que sirve como material para los profesores y que busca potenciar la autoestima, hacer creer a pequeños y mayores que "lo que uno sueña se puede conseguir con trabajo". Este pequeño, pero increíble libro, que cuenta con la participación de El Niño de las Pinturas para las ilustraciones, está traducido a varios idiomas como inglés, francés, suajili u Wólof, la lengua hablada en Senegal. El relato ya se ha podido repartir en este país africano, pero su recorrido no acabará aquí. "La idea es llevarlo también a otros lugares de Kenia, Togo o el Sáhara, países donde la Asociación 'Calor y Café' será la encargada de entregarlos. También queremos dar el salto también al otro lado del charco para llevarlo a Colombia, Venezuela y Argentina. Obviamente no nos olvidamos de nuestro país, en España también lo repartiremos".

Su viaje a Senegal, que concluirá el próximo 5 de marzo, también ha servido para fomentar el deporte en varios centros educativos. La Fundación Granada CF donó a la asociación del alboloteño material de entrenamiento, camisetas y equipaciones "para adolescentes de 12-13 años y gentes más mayor de 18 a 20 años". "Les ha hecho una gran ilusión poder tener las equipaciones completas", asegura. Por último, su labor en Senegal, que aun no ha concluido y que seguro contará con más visitas a lo largo del año por parte de Guardia, también ha consistido en dotar a "cinco centros educativos de material escolar que hemos comprado aquí para promover la economía del país". "Además, hemos llevado a centros sanitarios medicinas de primera instancia, unos medicamentos que aquí son muy caros y que, con lo que hemos traído, podrán pasar la temporada", añade.

Algo que llama la atención y que es de valorar de la asociación de José Guardia es su completa transparencia con el dinero recibido y empleado en casa acción solidaria. "El dinero invertido en Senegal han sido uno 4.500 euros, pero quiero dejar claro que nuestro viaje, es decir, billete, estancia y comida nos lo hemos pagado nosotros. El resto, es decir, el transporte de los materiales o los materiales en sí los paga la asociación que se nutre económicamente de las aportaciones de los 44 socios que tenemos más las aportaciones esporádicas de otras personas. También recaudamos fondos de algunos eventos que organizamos. Con poco dinero, pero bien organizado se pueden hacer grandes cosas como estas", explica el vecino de Albolote.

Una solidaridad que no conoce límites

La ayuda del granadino no se limitará a este viaje a Senegal. José Guardia ya tiene en mente varios proyectos en los países africanos como dotar a "un hospital de todo el material sanitario necesario para atender a una población muy extensa" o continuar con los trabajos en un centro educativo donde ya se rehabilitó el tejado de dos aulas que pueden albergar 100 niños cada una, así como la compra de pupitres para los alumnos.

De regreso a Granada, el alboloteño no se olvida de su tierra: "Seguimos repartiendo alimentos cada 15 días para los granadinos más necesitados. Ayudamos a unas 35 familias. Este sigue siendo un tema importante para nosotros, aunque cada vez es más difícil porque hay menos alimentos en el Banco de Alimentos. Además, las subvenciones que recibimos, 1.000 euros anuales del Ayuntamiento de Albolote y 2.800 de la Diputación, son escasas, se agradecen porque toda ayuda es buena, pero sigue siendo poco. Con esos 3.800 euros tenemos para cubrir unos dos o tres meses".