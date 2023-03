Una vecina de 74 años del Pantano del Cubillas denuncia que vive "incomunicada" por la falta de un transporte adaptado

Carmen, una residente de la Urbanización Pantano del Cubillas, lleva meses alzando la voz para denunciar que vive "incomunicada" por la falta de "un autobús adaptado para personas mayores y con minusvalía". Esta ciudadana de 74 años asegura que no puede permitirse pagarse un transporte privado para sus desplazamientos, por lo que pide una solución lo antes posible al Ayuntamiento de Albolote.

"Actualmente, el autobús que cubre el trayecto Cubillas-Albolote es un transporte escolar que lleva y recoge estudiantes tanto de los institutos como de la Universidad de Biología, recogiendo por el camino a otros pasajeros. No está adaptado a personas con movilidad reducida ni minusvalía, debiendo subir para acceder al mismo unos seis peldaños muy altos que yo no puedo subir", explica Carmen. "Quiero denunciar las posibles irregularidades del consorcio, que permite a otras empresas como ALSA que puedan entrar en Albolote e ir a Granada, argumentando que no les es rentable mantener un autobús que vaya desde la Urbanización Pantano del Cubillas a Granada entrando en Albolote", expone.

Esta vecina del pantano señala que durante un tiempo subió a dicho autobús con la ayuda de los conductores, que la subían en brazos para ahorrarle los escalones, pero esa alternativa poco ortodoxa se acabó. "Tras varias denuncias y quejas a la compañía que gestiona esta línea, se ha conseguido que algunas veces pusieran a disposición del ciudadano un autobús adaptado, pero el mismo ha sido retirado por la compañía porque no les salía rentable por ser pequeño y no tener cabida para los estudiantes que debe transportar", agrega.

La mujer de 74 años critica que la promesa de una línea nueva por parte del alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, nunca se cumple. "Yo no puedo pagarme diariamente un transporte privado porque soy pensionista", reitera. Su petición más demandada es un autobús que conecte con la capital pasando por el pueblo metropolitano, pues sostiene que "médicos y hospitales se encuentran en Granada".

En su lucha incansable, Carmen ha recogido firmas de sus vecinos, quienes reclaman también que el servicio conecte con el interior de Albolote. "Tiene parada en la entrada del pueblo y desde ahí hay que ir andando hasta la parada del metro", desgrana.

En el Ayuntamiento de Albolote existe conocimiento de este caso, pues la propia residente de la Urbanización Pantano del Cubillas ha acudido en numerosas ocasiones al Consistorio y ha mantenido conversaciones con miembros de la corporación municipal.

GranadaDigital ha podido hablar con fuentes del Partido Popular, formación que gobierna actualmente con cinco concejales, y del PSOE, principal partido de la oposición con cuatro ediles. Desde el PP aseguran que siguen de cerca este asunto, motivo por el que ya han mantenido reuniones con el Consorcio de Transportes. Desde el equipo de gobierno se defiende que el propio organismo mandó una notificación cuando la rampa del autobús se averió. Uno de los pasos clave dentro de este proceso es la renovación de la concesión del servicio, que actualmente está caducada. Por su parte, las fuentes socialistas sostienen que Carmen cuenta con todo su apoyo, pero que desde la oposición el rango de maniobra es limitado. Esta mujer espera que el final de esta larga historia sea feliz, pero a la mayor brevedad posible para poder desarrollar su vida con normalidad.