¿Qué son las criptomonedas? Funcionamiento, tipos y perspectivas de futuro

Las criptomonedas están de moda. Y ello es algo más que palpable en nuestro día a día. No en vano, hablamos de monedas virtuales que ofrecen infinitas posibilidades. Y si no que se lo digan al Bitcoin. Una criptomoneda que, con 15 años a sus espaldas, ha pasado de los 0,001 dólares (2008) hasta rozar los 70.000 en 2022. Por no mencionar que, con más de 21.000 criptomonedas en el mercado, nos encontramos con una moneda digital ampliamente extendida a nivel mundial.

Por desgracia, nos encontramos ante un terreno pantanoso que rara vez se aborda de forma minuciosa y objetiva. Es cierto que su nivel de popularidad no se encuentra en su cima. Algo que ha desembocado en un panorama mucho más estable y menos volátil. A continuación, nos adentramos en dicho mundo para abordar conceptos, significado, funciones y perspectivas.

¿Qué son realmente las criptomonedas?

Al hablar de criptomoneda hacemos referencia a un tipo de moneda virtual. Un activo digital sin control por parte de banco o Estado alguno. Algo que aporta una gran libertad de movimiento y una flexibilidad no existente en el dinero tradicional. Por si fuera poco, su seguridad se basa en un complejo sistema de cifrado criptográfico, de ahí su nombre, cuya función no es otra que asegurar las operaciones, la cantidad de estas mismas y su posible duplicación. Protegiendo, por el camino, a los propios poseedores de dichos activos de cualquier tipo de ataque externo.

Tirando un poco de historia, aunque la primera emisión de criptomoneda tuvo lugar en 2009, sus verdaderos orígenes se remontan a los 80. Década en la que el estadounidense David Chaum creó los primeros sistemas criptográficos destinados a transaccionar con activos digitales en bancos (eCash). Posteriormente dio forma a un nuevo sistema, DigiCash, que iba un paso más allá, aportando un plus de seguridad y confidencialidad destinada a proteger a sus usuarios. Es decir, aunque la irrupción del 'b-money' (Wei Dai) o el Bitcoin son los detonantes del auge de las criptomonedas, podemos decir que su recorrido ha sido ya lo suficientemente extenso y dilatado en el tiempo.

Usos e importancia

Las criptomonedas son activos realmente importantes dentro del panorama financiero y transaccional actual. No obstante, ¿para qué sirven? Las criptomonedas, con divisas a la cabeza como Bitcoin, Ethereum o Cardano, suelen usarse para realizar casi cualquier tipo de operación digital de carácter financiero. Suprimiendo, como ya hemos comentado unas líneas más atrás, los intermediarios bancarios. Y es precisamente en ese carácter electrónico donde, más allá de la flexibilidad que implica, y aplica, no estar atado a un banco, también radica una de sus grandes virtudes. No en vano, nos encontramos ante un sistema, creado a partir de cadenas de bloques y datos almacenados en un monedero físico o virtual, que solo existe en el Blockchain. Pudiendo usarse, y aplicarse, en todo el mundo con tan solo disponer de una simple conexión a Internet.

La aparición de las criptomonedas en el panorama actual lo ha puesto todo patas arriba. Logrando romper barreras que parecían insuperables y hacer replantearnos muchos conceptos como los conocíamos hasta ahora. Planteando, por el camino, un nuevo concepto de Internet en el que el valor complementa a ese aspecto informativo que hasta ahora había caracterizado a la red de redes.

Tipos de criptomonedas

Ya hemos comentado, al principio del artículo, la existencia de más de 20.000 criptomonedas en el mercado. No obstante, a grandes rasgos, podemos dividirlas en dos grandes grupos: tokens y monedas.

Tokens: hablar de Tokens es hacerlo de activos digitales que, como ocurre con las monedas, pueden venderse o adquirirse. No obstante, en este caso concreto hablamos de activos que utilizan cadenas de bloques pertenecientes a otras divisas. ¿Un ejemplo? El ETH, XRP y BTC utilizan las cadenas de bloques de monedas como Ethereum, Ripple y Bitcoin respectivamente. A modo de resumen gráfico, podríamos decir que son algo así como los representantes de dichas monedas con objetivos, o proyectos, más concretos o específicos.

Monedas: En el caso de las monedas, aquí sí nos encontramos con criptomonedas que dan uso a su propia cadena de bloques y tienen su propia blockchain. Abriendo su uso a un ámbito de actuación mucho más generalista. Aquí, más que representar valores, hablamos de divisas de pago e intercambio de valor.

Un futuro sin barreras

Como ya apuntamos al principio de este texto, las criptomonedas y el mercado cripto no se encuentran en un momento de explosión y auge. Más bien de asentamiento y estabilidad. Y, aunque a lo largo de 2022 contamos con movimientos realmente importantes en este sector, 2024 apunta a ser más diverso. No en vano, la gran variedad de alternativas existentes en las diferentes plataformas hace que el panorama resulte más impredecible.

Para más inri, cualquier persona con un mínimo de conocimientos en la materia puede llegar a crear su propia criptomoneda. Algo que nos lleva a finalizar con una conclusión tan simple como certera: puede que las criptomonedas tengan ya pocas barreras que romper. No obstante, siguen configurándose como toda una revolución que ha cambiado por completo nuestra sociedad y la forma en la que compramos y vendemos.