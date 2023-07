Los socialistas Carmen Castilla y José Entrena defienden la reforma de las pensiones

La secretaria General de UGT Andalucía, Carmen Castilla, candidata número 3 del PSOE al Congreso por la provincia de Sevilla, que dejará su cargo el próximo 5 de julio en el Comité regional del sindicato, junto con José Entrena, secretario general y cabeza de lista del PSOE al Senado por Granada, han participado este lunes en la sede de UGT Granada en una asamblea informativa bajo el lema 'En Defensa de Nuestras Pensiones'.

Carmen Castilla ha defendido el sistema de pensiones, impulsado por UGT, aprobado por las Cortes y avalado por Europa, como "un sistema sostenible", y advierte de que "un cambio de Gobierno pondría en peligro la subida de las pensiones según el IPC, y las medidas adoptadas para garantizar su sostenibilidad".

La representante de UGT ha recordado que la reforma de las pensiones de Rajoy "planteaba dos cuestiones muy negativas: el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión según la esperanza de vida del beneficiario, y el índice de revalorización de pensiones, que subía un 0,25% la prestación independientemente de la inflación".

"Gracias a las propuestas de nuestro sindicato, y a este Gobierno progresista, se eliminó el factor de sostenibilidad por el índice de solidaridad intergeneracional, y la subida se establece según el IPC. Este año las pensiones han subido un 8,5% por la referencia del año pasado, y supone una subida de 1.140 euros al año, para una pensión media de mil euros, mientras que con el sistema anterior hubiera subido 35 euros al año", ha relatado.

La secretaria general de UGT-A ha querido también poner en valor la reforma laboral, recordando que antes de su promulgación, el abuso de la temporalidad era generalizado. También fueron muchos acuerdos que salvaron millones de empleos, como los ERTE, o la Ley Rider que dio estabilidad laboral a miles de repartidores, o la Ley del Teletrabajo que permite el trabajo a distancia, que ha afectado a 250.000 andaluces. O el Salario Mínimo Interprofesional, que ha subido de poco más de 700 euros a 1.080 euros, "mejorado la vida de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras, porque son las mujeres las que más lo cobran", ha incidido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, José Entrena, ha afirmado que los casi 193.700 pensionistas de la provincia están viendo cómo su pensión correspondiente al mes de junio --que incorpora la paga extra-- conlleva el mayor ingreso realizado por el Gobierno de España en la historia de las pensiones, por lo que subraya que elecciones generales del 23 de julio son "clave" para el futuro de este colectivo dado que tienen que elegir qué tipo de pensiones quieren para los próximos cuatro años.

Entrena ha recordado que gracias a la reforma aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, los pensionistas tienen garantizado por ley un aumento de al menos del IPC para que no pierdan poder adquisitivo y perciban unos ingresos dignos porque "no es justo que después de una vida de esfuerzo no tengan una pensión digna".

El socialista ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido el mejor aliado de los 193.700 pensionistas granadinos. El incremento histórico del 8,5% en las prestaciones ha supuesto para todas y todos ellos un aumento de su poder adquisitivo muy por encima de lo que le permitió el ridículo 0,25% del PP y además con garantía de sostenibilidad".

"Casi 80 euros con el PSOE, mientras que con el PP hubieran subido 2,33 euros. Es decir, 77 euros de diferencia al mes (por catorce meses), que sitúan la pensión media en más de 1.013 euros y para la cual el Ejecutivo destinará más de dos mil setecientos millones de euros a las y los pensionistas granadinos".

Una razón, por la que Entrena ha considerado que "la continuidad y la ampliación de esta medida puesta en marcha por un Ejecutivo progresista y de avances sociales está en juego el próximo 23 de julio".