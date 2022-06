Sinergias y conexiones en un networking de Neting que propicia la "magia" empresarial

Entre el murmullo, irrumpe en el patio del restaurante Casa Torcuato la voz de Caroline Levesque, manager de equipo en Neting. "Hoy venimos a hacer negocios", recuerda, micro en mano. Entonces, los más de 60 empresarios y emprendedores de la provincia que allí se dan cita se agrupan, por los colores que se les ha asignado en su acreditación. "Vamos a evitar hablar con el que ya conocemos, a salir de nuestra zona de confort. No quiero ver a todas las personas toda la noche enganchadas", advierte Paco Ruiz, otro de los managers de equipo. El cronómetro comienza a correr: cada asistente debe hablar durante dos minutos con otro de los integrantes de su grupo de color. Una vez finalice este tiempo, deben cambiar de compañero de charla. Es la dinámica en que se desarrolla el networking organizado este jueves por dicha empresa, la red de encuentros profesionales de moda, que tuvo lugar en Granada -se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta noticia-.

"Es un evento de networking total, masivo. Aprovechando que en Granada ya hay hasta cinco equipos de Neting, vamos a intentar generar sinergias a lo bestia", señala Ruiz. En el encuentro participan afiliados a la empresa e invitados, que acuden para conocerla o, simplemente, para establecer nuevas relaciones profesionales. "Lo que ocurre hoy es magia. Nos juntamos muchos emprendedores, muchos empresarios, y vamos a intentar, de alguna u otra manera, que surjan esas sinergias y esas colaboraciones empresariales, que es de lo que se trata", expone. "¡Cambio!", advierte un altavoz. Los asistentes rotan e inician una nueva conversación con otra persona. "Hola, ¿qué tal?", se presentan, con el móvil olvidado en el bolsillo por un par de horas. "Yo llevo una inmobiliaria, apartamentos turísticos", prosigue uno de los diálogos, en los que la sonrisa no pierde curvatura.

Álex Martín, responsable de comunicación y formación en la comunidad de Neting, recorre de arriba a abajo el patio, recolectando tarjetas de presentación. "Es una comunidad empresarial que nace con el objetivo de conectar y que se conozcan entre ellos los más de 2.500 empresarios y empresarias que ya la forman", define sobre la empresa, que se marca la meta de que sus integrantes "accedan a oportunidades de negocio y se ayuden en su progreso profesional". "Cuando hablamos de ventas, todo gira en torno a la confianza. Si no conectamos, si no generamos relaciones y no pasamos tiempo entre nosotros, difícilmente se va a producir. Por tanto, es fundamental crear este tipo de contextos, de eventos y, gracias a nuestros managers y a nuestros colaboradores, podemos hacerlo a nivel nacional y tener eventos prácticamente todos los días por toda España", valora.

"Siempre se generan sinergias"

Pasan los primeros 20 minutos de esta suerte de ‘First Dates’ empresarial y llega el momento de solidificar el vínculo. Las sillas, ubicadas en círculo desde el inicio, son retiradas y cada participante debe proponer un ‘café’, virtual o presencial, la próxima semana. Algunos rezagados van llegando y, directamente, comienzan a conversar. "¡A ti ya te conozco!", se alegran algunos. El siguiente paso supone traspasar las fronteras y olvidarse del grupo de color en el que se les ha encuadrado. "Nosotros llevamos en Neting un año ya. De hecho, en el grupo al que pertenecemos, somos de los primeros. Hemos venido a dos o tres eventos de estos, este es el más grande que ha habido, y siempre se generan sinergias", asevera Miguel García, asesor inmobiliario en AJ Consulting, que tiene claro que "con quien menos te esperas, puedes entablar relación".

Cae el sol y continúa su curso el networking, patrocinado por Iván Peluqueros, Isabel Zafra, GranadaDigital y la diseñadora de moda María Francés, que viste a tres de las managers de equipo. "Este tipo de encuentros siempre son muy productivos. El hecho de que sean diferentes sectores es muy enriquecedor, porque hay colectivos, como el mío, en los que solo nos reunimos con nuestra gente. En un momento he conocido de turismo, de telefonía móvil y de un montón de ámbitos que, a priori, parece que no tienen nada que ver, pero todos somos emprendedores, al final, luchamos por hacer una vida mejor a los demás. Creo que es muy interesante", expone la creadora, quien da la "enhorabuena a Neting Granada" por la celebración de esta cita.

"Incluso mejor que vender o generar una venta es ayudar a otro a que lo haga. Esto es una auténtica familia empresarial. ‘You’ll Never Work Alone’ -nunca trabajarás solo en inglés-", se dirige Álex Martín a los asistentes. Salen los platos de la cocina y todos pasan al interior, a seguir manteniendo sus pequeñas asambleas, pero alrededor de un surtido de embutidos ibéricos. Entre risas y un murmullo que suena a ensamblaje, germinan las sinergias: "Hay una conexión brutal".